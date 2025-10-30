Madagascar: Primature - Trois premières nominations

SGG
Les premières nominations sont tombées à Mahazoarivo avec Heritiana Joël Razafimanantsoa, Secrétaire Général du Gouvernement (SGG) ; Antsivalahiniriko Eralison Pierrot SGG adjoint ; et Fenosoa Andrianaivonirina Ratsimanetrimanana, directeur du Cabinet civil.
DGAP
Herinirina Roger Rasaomelina est nommé pour sa part directeur général de l'Administration pénitentiaire (DGAP). Cette nomination intervient dans un contexte de revendication d'un Secrétariat d'État chargé de l'Administration pénitentiaire par le syndicat des pénitentiaires. Ces premières nominations s'inscrivent dans le cadre de la refondation prônée par le colonel Michaël Randrianirina, qui met l'accent sur la rétablissement de la discipline et la rupture avec certaines pratiques.