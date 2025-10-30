Soudan: Réunion du Conseil de sécurité de l'ONU et rapport de l'Assemblée générale sur l'escalade à Al Fasher

30 Octobre 2025
Sudan News Agency (Khartoum)

PoLe Conseil de sécurité de l'ONU tiendra une réunion ce jeudi à 22h00, heure de New York, afin d'examiner la situation au Soudan suite à la récente escalade des attaques menées par les Forces de soutien rapide (FSR) à Al Fasher, dans l'État du Nord Darfour.

Au cours de cette réunion, les membres entendront un exposé de deux responsables de l'ONU avant de s'entretenir à huis clos avec l'Envoyé personnel du Secrétaire général pour le Soudan.

La Mission internationale indépendante d'établissement des faits des Nations Unies sur le Soudan présentera également son rapport à l'Assemblée générale.

