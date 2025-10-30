Soudan: Déclaration du premier ministre sur la mobilisation générale face à l'agression contre le pays

30 Octobre 2025
Sudan News Agency (Khartoum)

Le Premier ministre Dr. Kamil Idris a annoncé une série de directives à l'intention de tous les ministères, institutions et ambassades du Soudan à l'étranger pour une mobilisation totale face à l'agression que subit le pays.

Dans sa déclaration publiée jeudi, il a dénoncé les crimes de meurtre, d'extermination et les atrocités commises par la milice rebelle dans les villes d'Al-Fashir et de Bara, les qualifiant d'actes dépassant toute mesure et tout entendement.

Le Premier ministre a affirmé que le pays est désormais en état d'alerte générale aux côtés des habitants d'Al-Fashir et de Bara afin de mettre fin aux massacres et aux violences ciblant les civils, notamment les femmes, les personnes âgées et les enfants.

Il a appelé le peuple soudanais à l'unité nationale pour faire face à cette agression barbare visant la nation tout entière, soulignant que le silence de la communauté internationale face à de tels crimes constitue une forme de complicité.

Dr. Kamil Idris a exhorté le Conseil de sécurité des Nations unies et les organisations internationales à assumer pleinement leurs responsabilités pour mettre fin aux atrocités et protéger les civils.

Il a conclu en affirmant que le sang des victimes ne sera pas versé en vain, mais restera un symbole de courage et de résistance pour le monde entier.

