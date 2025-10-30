Soudan: Les ambassadeurs africains à Tokyo expipriment leur solidarité avec les victimes du génocide perpétré par El Fasher

30 Octobre 2025
Sudan News Agency (Khartoum)

Une minute de silence a été observée aujourd'hui par les ambassadeurs africains accrédités à Tokyo en solidarité avec les victimes du génocide à Al-Fashir, perpétré par la milice terroriste FSR.

La cérémonie s'est tenue lors de la réunion mensuelle de la délégation africaine, après l'intervention de l'ambassadeur Raiah Heidoub, qui a appelé à la solidarité avec le soudan et à la condamnation de ces actes inhumains largement médiatisés.

La réunion était présidée par la sambassadrice d'angola, Todolind Rosa Raderfiew, avec la participation du doyen du groupe, Dr. Péri Zinqiou, ambassadeur du cameroun, et du conseiller de la mission soudanaise, Ali Mohamed Ahmed Osman.

La mission soudanaise à Tokyo a réaffirmé sa détermination à dénoncer les crimes de la milice et de ses soutiens, notamment les Émirats arabes unis, tout en coordonnant ses efforts avec les autorités japonaises pour soutenir la position soudanaise.

L'ambassadeur Raiah Heidoub a souligné que la FSR est désormais isolée à l'échelle internationale à cause de ses violations graves à .Al- Fashir et que les forces armées soudanaises sont capables de protéger les civils et de restaurer la stabilité dans le pays.

