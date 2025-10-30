Madagascar: SEMPI-OMNIS - Pour le renouvellement du Conseil d'Administration de l'OMNIS

Alors qu'un vent de changement souffle dans le pays, le SEMPI OMNIS/FISEMA a profité de l'occasion pour se faire entendre. Le syndicat défend les intérêts des employés et l'avenir de l'institution.

Le syndicat des employés de l'OMNIS, le SEMPI OMNIS/FISEMA, a pris la parole hier à Besarety pour défendre l'indépendance et le développement de l'OMNIS, acteur clé dans la gestion des ressources naturelles de Madagascar. Dans sa déclaration, le syndicat a salué la présidence de la Refondation et les membres du gouvernement, notamment le Premier ministre et le colonel Michaël Randrianirina, tout en exprimant ses préoccupations sur la situation actuelle de l'OMNIS.

Décisions politiques

Le SEMPI OMNIS/FISEMA a pointé du doigt plusieurs blocages qui entravent les missions de l'OMNIS, notamment la suspension de la Promotion Pétrolière depuis 2018, en raison de l'absence de décisions politiques. Le syndicat réclame le rétablissement de l'OMNIS dans ses fonctions d'indépendance, à l'écart des pressions externes, afin qu'il continue d'oeuvrer efficacement pour le pays. Il demande que l'OMNIS soit à nouveau placé sous gestion directe de l'État, comme à sa création en 1976.

Intérêts des employés

Le SEMPI OMNIS/FISEMA appelle également à la mise en place d'un renouvellement du Conseil d'Administration de l'OMNIS, soulignant l'importance de la présence des représentants élus du personnel, conformément au décret n°2016-714 du 15 juin 2016. De plus, il insiste pour que le poste de directeur général soit occupé par un expert en recherche et exploitation des ressources stratégiques. Le syndicat se positionne fermement en défenseur des intérêts des employés et de l'OMNIS, promettant de rester vigilant et de soutenir les initiatives respectueuses des règles en vigueur. Avec cette déclaration, le SEMPI OMNIS/FISEMA espère ouvrir la voie à un renouveau pour l'OMNIS et pour Madagascar.