Madagascar: Ministre Lucie Vololoniaina - « Un guichet unique dédié aux opérateurs et artisans »

La nouvelle ministre en charge du Tourisme et de l'Artisanat, Lucie Vololoniaina s'engage à assurer une gouvernance exemplaire, fondée sur la transparence, la rigueur et la responsabilité pour la refondation du tourisme et de l'artisanat.

« Il s'agit de refonder le modèle de développement touristique national, en mettant l'accent sur la valorisation des potentialités régionales, l'implication des communautés locales, et la préservation de notre patrimoine naturel et artisanal. Une approche décentralisée et participative permettra d'assurer la cohérence entre les orientations nationales et les priorités régionales. Nous voulons un secteur touristique et artisanal qui crée de la richesse, mais aussi de la dignité. Deux secteurs qui valorisent nos régions, protègent nos ressources, et font de chaque Malgache un acteur et un bénéficiaire du développement », a-t-elle évoqué lors de la cérémonie de passation de services avec son prédécesseur hier à Tsimbazaza.

Destination durable

Pour ce faire, elle a annoncé ses grandes priorités. On peut citer, entre autres, la mise en place d'un guichet unique dédié aux opérateurs touristiques et aux artisans entrepreneurs afin de faciliter les investissements et de simplifier les procédures. « La sécurisation et l'amélioration de la qualité de l'accueil s'avèrent également importantes pour tous les visiteurs découvrant Madagascar. Il faut en même temps promouvoir la Grande île comme une destination durable en respectant les Aires Protégées, les communautés locales et les traditions. La valorisation de nos savoir-faire artisanaux n'est pas en reste. En effet, chaque objet fabriqué par nos artisans est une représentation de Madagascar dans le monde. Nous organiserons ainsi une meilleure intégration des artisans aux circuits touristiques et aux marchés internationaux », a-t-elle ajouté.

Digitalisation

Par ailleurs, la nouvelle ministre de tutelle a établi ses plans d'actions à court et moyen terme en mettant l'accent sur l'instauration d'un espace de dialogue efficace avec le secteur privé, la restauration de la bonne gouvernance et le suivi des activités et projets phares du ministère. Elle prône également la relance du processus de digitalisation en partenariat avec les autres ministères ainsi que la mise à jour des politiques nationales du tourisme et de l'artisanat.

Le renforcement du partenariat pour l'amélioration de la connectivité et l'attractivité ainsi que des compétences des acteurs issus des deux secteurs figure également parmi ses actions prioritaires. Elle sollicite d'ailleurs l'implication de tous les acteurs concernés dans cette démarche. « Ensemble, faisons du tourisme et de l'artisanat de véritables leviers durables de la fierté et de la prospérité nationale », a conclu la ministre Lucie Vololoniaina.