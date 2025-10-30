Sénégal: Le projet YEAH lancé à Thiès pour soutenir l'entrepreneuriat agricole

Thiès — Le groupe Volkeno et le Consortium jeunesse Sénégal (CJS) ont lancé officiellement, mercredi, à Thiès (ouest), le projet "Youth & Entrepreneurship in Agrifood-Hope" (YEAH), dans le but, selon leurs dirigeants, d'aider les jeunes entrepreneurs agricoles et d'offrir leurs services à 800 000 agriculteurs.

Le projet d'une durée de quatre ans a démarré en 2024. Il est financé avec 5 milliards de francs CFA de la Fondation Mastercard, selon les dirigeants de Volkeno et du CJS.

Abdoul Khadre Diallo, le directeur général du groupe Volkeno

Le but de l'initiative YEAH est de former les jeunes entrepreneurs aux métiers de l'agriculture et de créer 18 000 emplois, selon Abdoul Khadre Diallo, le directeur général du groupe Volkeno, également membre du conseil d'administration du Consortium jeunesse Sénégal.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

"Nous travaillons à ce projet depuis plusieurs années", a-t-il dit, promettant une "autonomie socioprofessionnelle et socioéconomique" aux bénéficiaires des services offerts par le projet "Youth & Entrepreneurship in Agrifood-Hope".

Les bénéficiaires seront choisis en fonction leurs compétences, du niveau de leurs revenus et de la maturité de leur projet entrepreneurial, selon Volkeno et le CJS.

Le projet YEAH va offrir aux jeunes des opportunités, dans les secteurs de l'agriculture, de l'industrie et du commerce, selon ses responsables.