Sénégal: Le leadership féminin 'vital' pour des systèmes de santé 'plus résilients', selon Absa Faye

Dakar — Le leadership féminin est "une exigence vitale" pour la construction de systèmes de santé "plus résilients, plus humains, plus justes", a soutenu la Première dame, Absa Faye, jeudi, à l'ouverture du forum des femmes de la 8ème édition du Forum Galien Afrique.

"Dans les maternités, les dispensaires, les villages ou les grandes villes, elles sont présentes, actives et solides, mais trop souvent encore, elles sont absentes des lieux où se décident les grandes orientations. Le leadership féminin est une exigence vitale pour construire des systèmes de santé plus résilients, plus humains, plus justes", a-t-elle déclaré.

Selon la Première dame, ce forum réunissant "des femmes remarquables" venues d'Afrique et d'ailleurs, devrait permettre de "penser ensemble des réponses courageuses, ambitieuses et durables qui engagent notre avenir collectif".

Au-delà des diagnostics, a relevé Absa Faye, le continent africain "a besoin d'un sursaut collectif autour de la santé et des femmes", la santé n'étant "pas un secteur parmi d'autres".

La santé "est le centre invisible de tout progrès humain. Lorsqu'une société choisit de protéger la santé, elle choisit l'avenir. Et lorsque les femmes sont en première ligne de cette ambition, non comme bénéficiaires, mais comme actrices et décideuses, alors c'est toute l'Afrique qui avance, plus loin, plus juste et plus forte", a-t-elle assené.

"Nous célébrons la science et l'innovation médicale. Mais nous célébrons aussi la force, la vision transformatrice du leadership féminin. Car lorsque les femmes s'engagent, elles déplacent les frontières du possible", a ajouté la Première dame.

Les femmes, de par leur engagement, "changent leur destin, mais aussi celui de leur famille, de leur communauté et souvent de leur nation toute entière. En Afrique, les femmes sont au coeur de la santé. Elles sont les premières soignantes, les gardiennes silencieuses du bien-être familial et communautaire", a-t-elle relevé.

"Notre continent ne peut plus avancer en laissant de côté la moitié de son génie, de son énergie et de sa force vitale. Nous avons besoin d'un leadership partagé, femmes et hommes côte à côte, pour que nos enfants, nos soeurs, nos mères aient accès à des soins de qualité. En tant que Première dame, mais aussi en tant que femme africaine, je porte avec conviction cette vérité sainte et puissante", a insisté Absa Faye.

Pour la présidente du Forum Galien Afrique, le professeur Awa Marie Coll Seck, "il n'y a pas de souveraineté sanitaire sans un leadership féminin fort, audacieux et visionnaire".

"Le bien-être et l'autonomisation des femmes illustrent la conviction que le projet social commence par elles et rayonne à travers elles", a déclaré l'ancienne ministre de la Santé du Sénégal.

Elle a magnifié "le déplacement personnel" de la Première dame, une initiative qu'elle considère comme "un geste fort d'engagement".

"Ce n'est pas un geste protocolaire, c'est un signal fort, un acte de foi dans le potentiel du leadership féminin et un appel à poursuivre ensemble cette marche vers la souveraineté sanitaire africaine", a-t-elle dit.

Pour Awa Marie Coll Seck, "le thème de cette année, 'souveraineté sanitaire, un impératif pour l'Afrique', prend ici tout son sens", car "les femmes sont souvent les premières à voir venir la crise, les premières à soigner, les premières à innover, les premières mobiliser les communautés".

"Elles bâtissent la confiance, cette ressource invisible mais essentielle à tout système de santé durable. Investir dans le leadership féminin, c'est investir dans la prévention, la résilience et la transformation", a en outre affirmé la présidente du Forum Galien Afrique.

Le forum des femmes tenu en marge du Forum Galien Afrique compte plusieurs sessions prévues jeudi dans l'après-midi, sur thème "Leadership féminin, moteur de transformation pour l'égalité des droits et l'accès universel à la santé en Afrique".

"Souveraineté sanitaire : un impératif pour l'Afrique" est le thème de la 8e édition du Forum Galien Afrique (28-31 octobre).