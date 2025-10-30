Sénégal: Fin des travaux de la première édition du SIMA

Dakar — Les travaux de la première édition du Salon international des médias d'Afrique (SIMA) ont officiellement pris fin à l'occasion d'une cérémonie de clôture organisée à la Maison de la Presse Babacar Touré, jeudi, à Dakar, a constaté l'APS.

"Ce SIMA a été aussi l'occasion de faire émerger de nombreuses perspectives pour le développement de la presse africaine [...]", relativement à des thématiques comme la transformation digitale, la déontologie, la sécurité des journalistes, la diversification des médias, "autant de sujets qui ont été au coeur des débats et des panels", s'est réjoui Sambou Biagui, directeur général de la Maison de la presse.

La cérémonie de clôture s'est déroulée en présence des représentants du gouvernement du Sénégal, de la Gambie, du Tchad et de plusieurs autres pays africains ayant pris part à cette rencontre ouverte le 27 octobre dernier.

Sambou Biagui a salué la qualité des échanges "nourris et constructifs" qui, dit-il, "vont constituer des piliers solides pour accompagner la presse africaine dans ses défis présents et futurs".

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Il a remercié les représentants des 24 pays africains ainsi que les membres du comité d'organisation et des institutions partenaires du SIMA.

"Nous avons franchi une étape importante dans la consolidation de nos liens et dans la visibilité de nos médias à l'échelle africaine et internationale. Ce rendez-vous symbolise notre volonté commune de faire de la presse africaine un levier incontournable de développement, de démocratie et de progrès social", a-t-il déclaré.

"Je vous donne rendez-vous en 2026, car nous sommes résolus à poursuivre cette dynamique ambitieuse. La Maison de la Presse, en partenariat avec nos institutions et partenaires, s'engage à continuer d'impulser des actions concrètes pour renforcer la capacité de nos médias, promouvoir l'indépendance et encourager", a-t-il poursuivi.

Le directeur général de la Maison de la Presse a conclu son propos en lançant un appel aux acteurs de l'écosystème médiatique, en leur demandant de faire du SIMA "un catalyseur" pour la renaissance de la presse africaine, "au service de la vérité, de la liberté et du développement durable de l'Afrique".

Selon le Comité de pilotage du Salon international des médias, au total 700 invités ont pris part à la cérémonie d'ouverture du SIMA, 3500 personnes ont assisté globalement aux 14 panels avec une moyenne de 250 personnes par panel.