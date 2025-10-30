Sénégal: La DER/FJ octroie 10 millions de FCFA à des femmes de Nyassia et d'Enampor

Nyassia (Ziguinchor) — La Délégation générale à l'entrepreneuriat rapide des femmes et des jeunes (DER/FJ) a octroyé, mercredi, une enveloppe de 10 millions de francs CFA à des femmes des communes de Nyassia et d'Enampor, déplacées par le conflit armé en Casamance, a-t-on appris de la déléguée générale, Aïda Mbodj.

Ce geste de la DER/FJ est destiné à soutenir les activités économiques et renforcer l'autonomisation de ces femmes victimes du conflit armé en Casamance, et qui ont dû abandonner leurs villages pendant plusieurs années, a expliqué Mme Mbodj.

"Chères femmes de Nyassia, nous sommes au courant de votre engagement et de votre volonté de vous relever. La DER va vous accompagner gracieusement à travers une enveloppe de 10 millions de francs CFA, en collaboration avec le sous-préfet, pour votre développement et votre autonomisation", a-t-elle dit.

En visite de travail à Nyassia, la déléguée générale a salué le courage des femmes victimes du conflit armé en Casamance, qui ont dû abandonner leurs villages pendant plusieurs années.

Elle a également annoncé un appui supplémentaire de 20 millions de francs CFA destiné à la Fédération des femmes de Nyassia, dans le cadre de la promotion de l'entrepreneuriat féminin.

"Nous allons formaliser et former les 22 groupements féminins de Nyassia afin de leur permettre d'accéder plus facilement à ces financements", a-t-elle ajouté.

La mairesse de Nyassia, Justine Manga, a salué cette initiative, rappelant que la commune a été fortement affectée par le conflit en Casamance.

"Sur les 25 villages touchés, la majorité des habitants sont aujourd'hui de retour. Mais ces femmes, qui n'ont jamais baissé les bras, ont besoin d'un accompagnement soutenu pour reconstruire leur vie et relancer leurs activités", a-t-elle fait valoir.

Le président du collectif des chefs de village, Louis Batiga, a pour sa part souligné que "les femmes de Nyassia restent debout et déterminées à travailler", relevant qu"'il ne leur manque que les moyens".

Mariane Gomis, la présidente de la Fédération des femmes de Nyassia, qui regroupe près de 1. 400 membres, a exprimé la gratitude des bénéficiaires à la DER/FJ, non sans oublier de formuler d'autres doléances pour les femmes.

"Nous souhaitons davantage d'aide dans la transformation des produits locaux, un meilleur accès aux financements et des équipements modernes", a-t-elle dit.

Le sous-préfet de Nyassia, Moussa Aly Ba, a rappelé que "sur les populations déplacées des 25 villages de la commune, celles de 22 villages sont déjà revenues". Il a salué les efforts de l'État à travers le Plan Diomaye pour la Casamance, qui a permis l'électrification récente de huit villages.

"Cette visite de la DER restera à jamais gravée dans le coeur des femmes de Nyassia", a-t-il déclaré, estimant que cet appui financier constitue "une grande satisfaction" pour la communauté.