Sénégal: Ziguinchor - Les précipitations dépassent les 1000 mm et dopent la production agricole

Djibélor (Ziguinchor) — La région de Ziguinchor enregistre cette année des niveaux de pluviométrie exceptionnels, avec des cumuls dépassant les 1000 millimètres dans tous les postes de mesure, a-t-on appris du directeur régional du développement rural (DRDR).

"À ce jour, les précipitations varient entre 1033 mm et 1733 mm, avec une fréquence de pluie allant de 64 à 89 jours. Ces conditions sont particulièrement favorables à l'agriculture et ont entraîné une hausse notable des emblavures dans les trois départements de la région", a déclaré M. Sambou.

Il s'exprimait en marge de l'ouverture des "journées portes ouvertes" de l'Institut sénégalais de recherches agricoles (ISRA), organisées récemment au Centre de recherches agricoles (CRA) de Djibélor.

Selon lui, ces fortes précipitations ont permis d'améliorer la production agricole et de renforcer l'engagement des producteurs.

"Quand vous avez des précipitations aussi abondantes, la production augmente naturellement. Les conditions sont idéales pour l'agriculture", a-t-il affirmé.

Le directeur régional du développement rural a souligné que cette bonne pluviométrie, conjuguée à la mise en oeuvre de stratégies agricoles adaptées, a contribué à revitaliser l'intérêt des populations pour le travail de la terre.

"Les gens veulent désormais travailler dans l'agriculture. Il y a une véritable dynamique positive, et nous espérons récolter d'abondants fruits de ce travail cette année à Ziguinchor", a-t-il conclu.