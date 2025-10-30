Sénégal: La protection sociale, un droit universel et un impératif pour le développement humain (DG)

Dakar — La protection sociale est un droit universel et un "impératif majeur" pour le développement humain, a déclaré Matar Sène, directeur général de la protection sociale et à la solidarité nationale (DGPSN).

"La protection sociale transcende les frontières et s'affirme comme un pilier de la gouvernance mondiale, un vecteur essentiel de cohésion sociale et un levier de stabilité économique", a-t-il déclaré.

La protection sociale "soutient la productivité, dynamise la consommation, stabilise la demande intérieure et renforce la résilience face aux crises économiques, sanitaires ou climatiques", a souligné M. Sène.

Il s'exprimait mardi lors d'une réunion du comité technique de la stratégie nationale de la protection sociale sur l'accélérateur mondial pour l'emploi et la protection sociale.

Le directeur général de la DGPSN a précisé que son institution poursuit avec "détermination l'unification et la rationalisation des instruments de protection sociale".

Il a notamment mis l'accent sur le Registre national unique, référentiel de ciblage regroupant près d'un million de ménages, le programme de bourses de sécurité familiale, la couverture sanitaire universelle et la carte d'égalité des chances.

"Les enjeux de la protection sociale dépassent les compétences d'un seul secteur. Ils exigent une mobilisation collective et une solidarité institutionnelle à tous les niveaux de coordination, d'action et d'intervention", a-t-il ajouté.

Pour sa part, Sanor Dièye, représentant le ministre de l'Économie, du Plan et de la Coopération, a expliqué que l'accélérateur mondial pour l'emploi et la protection sociale est une initiative prônant une approche intégrée.

Elle vise à renforcer les synergies entre politiques de protection sociale, emploi et transition juste afin de maximiser leur impact sur le bien-être des populations.

Il a réaffirmé la disponibilité de son ministère à accompagner la DGPSN et l'ensemble des partenaires techniques et financiers dans la mise en oeuvre d'une politique de protection sociale intégrée, équitable et durable.