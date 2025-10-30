Sénégal: Bakel - La mairie offre des kits scolaires d'une valeur de 17 millions FCFA aux écoles

30 Octobre 2025
Agence de Presse Sénégalaise (Dakar)

Bakel — La mairie de Bakel (est) a remis, mardi, des kits scolaires d'une valeur de 17 millions de francs CFA à l'ensemble des établissements de la commune, a constaté l'APS.

"Cette année, la mairie a investi 17 millions de francs CFA pour l'achat de fournitures destinées à 14 établissements, dont 5 écoles élémentaires, 5 préscolaires et 4 daaras", a indiqué Doudou Diop, premier adjoint au maire, lors de la cérémonie de remise tenue dans l'enceinte de la mairie.

La rencontre s'est déroulée en présence du représentant de l'Inspecteur de l'éducation et de la formation (IEF) de Bakel et des directeurs des écoles bénéficiaires.

Les kits distribués comprennent des cahiers, des rames de papier, des outils informatiques, dont un ordinateur et une imprimante pour chaque école.

Selon M. Diop, cette initiative vise à favoriser une rentrée scolaire réussie et à alléger la charge des parents.

"Les établissements ont exprimé leurs besoins en matériel en fonction du nombre d'élèves. Nous invitons élèves et directeurs à en faire un usage judicieux", a-t-il précisé.

Le représentant de l'IEF, Abdou Diallo, a salué ce geste, le qualifiant de contribution à la création d'un cadre propice aux études dans les établissements scolaires.

"Aujourd'hui, pour obtenir de bons résultats, il faut des moyens et un accompagnement pédagogique. C'est ce que la mairie a compris. Nous remercions l'équipe municipale", a-t-il déclaré.

