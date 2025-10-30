Afrique: Greenpeace Afrique et la CJRS signent un partenariat pour un 'journalisme plus vert'

Dakar — Greenpeace Afrique et la Convention des jeunes reporters du Sénégal (CJRS) ont signé run protocole d'accord visant à renforcer la couverture médiatique des questions environnementales, notamment dans les secteurs de la pêche, de l'industrie et de la gestion des inondations.

Selon Fadima Cissé, directrice de la communication de Greenpeace Afrique pour tous les pays opérationnels, ce protocole "va permettre une coopération plus harmonisée, moins opportuniste et plus saine avec les médias sénégalais".

Le mémorandum d'entente paraphé mardi scelle un partenariat stratégique autour du thème "Ensemble, pour un journalisme plus vert", avec l'objectif de sensibiliser les populations aux enjeux environnementaux.

"C'est par la voix des médias que les problèmes environnementaux auxquels le Sénégal, l'Afrique et le reste du monde sont confrontés peuvent être efficacement amplifiés", a expliqué Mme Cissé, soulignant que les populations locales subissent souvent l'injustice climatique sans pouvoir identifier les responsables.

Pour sa part, Mamadou Diagne, président de la CJRS, a précisé que ce protocole est le résultat d'une longue concertation et permettra d'accompagner les jeunes reporters dans la couverture des enjeux environnementaux.

"Aujourd'hui, les journalistes doivent aborder les sujets qui engagent l'avenir de nos populations, surtout celui des jeunes. Il est nécessaire de traiter ces questions de fond pour conscientiser les populations et accompagner les décideurs", a-t-il indiqué.

Il a ajouté que le partenariat avec Greenpeace offrira aux journalistes "l'opportunité de se rendre sur le terrain, de réaliser des reportages et de montrer comment le changement climatique impacte le quotidien des populations".

"Au Sénégal, les médias privilégient souvent des sujets sensationnels. Ce partenariat vise à encourager les journalistes à proposer des contenus utiles aux populations et influents pour les décideurs", a conclu M. Diagne.