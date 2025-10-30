Sénégal: Sokone - Des habitants de Diaglé marchent pour la remise en service de leur château d'eau

Sokone (Fatick) — Des habitants de Diaglé, village de la commune de Sokone (Fatick), réclament la remise en service de leur château d'eau, hors service depuis plusieurs mois.

"Nous demandons la mise en service immédiate du château d'eau, en panne depuis 12 mois. Il n'y a plus d'eau dans les ménages, les écoles ni les lieux de culte", a déploré Babacar Senghor, président du collectif "Ndox Lagn Sohla".

Une centaine de personnes, issues de treize villages dépendant du château d'eau de Diaglé, ont participé mardi à une marche pour réclamer des "solutions rapides pour réparer le préjudice causé" à plusieurs milliers d'habitants.

"L'élevage et le maraîchage, nos principales sources de revenus, sont menacés. Nous invitons l'État, à travers ses services déconcentrés, à prendre les mesures nécessaires pour rétablir le château d'eau", a ajouté M. Senghor, insistant sur l'accès à l'eau potable pour la survie de l'activité économique locale.

Prenant la parole au nom des femmes du village, Jeanne d'Arc Sambou a décrit les difficultés rencontrées durant ces douze derniers mois pour approvisionner les ménages en eau.

"Les femmes sont épuisées. Elles souffrent de tous les maux liés au manque d'eau. Nous ne voulons plus connaître les causes de la panne, mais obtenir des résultats concrets", a-t-elle déclaré.

Elle a souligné que certains puits alternatifs, auparavant utilisés, sont désormais tombés en ruine, aggravant la pénurie d'eau dans la zone.