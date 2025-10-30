Sénégal: Sokone - Des habitants de Diaglé marchent pour la remise en service de leur château d'eau

30 Octobre 2025
Agence de Presse Sénégalaise (Dakar)

Sokone (Fatick) — Des habitants de Diaglé, village de la commune de Sokone (Fatick), réclament la remise en service de leur château d'eau, hors service depuis plusieurs mois.

"Nous demandons la mise en service immédiate du château d'eau, en panne depuis 12 mois. Il n'y a plus d'eau dans les ménages, les écoles ni les lieux de culte", a déploré Babacar Senghor, président du collectif "Ndox Lagn Sohla".

Une centaine de personnes, issues de treize villages dépendant du château d'eau de Diaglé, ont participé mardi à une marche pour réclamer des "solutions rapides pour réparer le préjudice causé" à plusieurs milliers d'habitants.

"L'élevage et le maraîchage, nos principales sources de revenus, sont menacés. Nous invitons l'État, à travers ses services déconcentrés, à prendre les mesures nécessaires pour rétablir le château d'eau", a ajouté M. Senghor, insistant sur l'accès à l'eau potable pour la survie de l'activité économique locale.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Prenant la parole au nom des femmes du village, Jeanne d'Arc Sambou a décrit les difficultés rencontrées durant ces douze derniers mois pour approvisionner les ménages en eau.

"Les femmes sont épuisées. Elles souffrent de tous les maux liés au manque d'eau. Nous ne voulons plus connaître les causes de la panne, mais obtenir des résultats concrets", a-t-elle déclaré.

Elle a souligné que certains puits alternatifs, auparavant utilisés, sont désormais tombés en ruine, aggravant la pénurie d'eau dans la zone.

Lire l'article original sur APS.

Tagged:
Copyright © 2025 Agence de Presse SÃ©nÃ©galaise. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.