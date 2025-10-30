Madagascar: Industrie et commerce - Priorité à la protection des consommateurs et au développement du secteur privé

Double passation, hier à Ambohidahy. Le désormais ancien ministre de l'Industrialisation et du Commerce, David Ralambofiringa a passé le flambeau de ce département, respectivement à Michela Haingotiana Andriamadison nouveau ministre de la Consommation et du Commerce et Andrianiaina Rasoarahona, nouveau ministre de l'Industrialisation et du Développement du secteur privé.

On rappelle, en effet, que dans la nouvelle structure gouvernementale, le ministère de l'Industrie et du Commerce a été le seul à avoir été scindé en deux.

Continuité

Un renouveau qui se fera cependant sous le signe de la continuité. Comme l'a souligné, le ministre sortant David Ralambofiringa, les priorités restent les mêmes, dont notamment le développement du capital humain, la protection des consommateurs et le développement du secteur privé. « Je resterais disponible à aider les nouveaux ministres dans leurs efforts pour réaliser les objectifs définis par les autorités », a déclaré David Ralambofiringa, celui qui est considéré au sein de ce département comme l'auteur de nombreuses réformes durant son mandat.

Notamment en matière de partenariat public-privé où il a fait l'unanimité au sein des opérateurs économiques. C'est dans ce cadre d'ailleurs que le nouveau ministre en charge de l'Industrialisation et du Développement du secteur privé, Andrianiaina Rasoarahona entend orienter ses actions, dans le court et le moyen termes. « Le développement du secteur privé, comme moteur de croissance et la création d'emplois figurent parmi les priorités », a-t-il déclaré.

Compatible

Quant à la ministre du Commerce et de la Consommation, Michela Haingotiana Andriamadison, la protection des consommateurs sera l'une de ses priorités. Une mission compatible au cursus de cet « enfant de la maison » qu'elle est. Commissaire du commerce de vocation, elle a en effet déjà occupé le poste de directrice de la Protection des consommateurs au sein de ce département.

« Je serai une leader active dans l'accomplissement de ma mission » a-t-elle déclaré. Un état d'esprit qui sied, en tout cas, à la complexité de sa mission, surtout en ce début de la période de soudure, avec son lot de problèmes en matière de prix des produits de première nécessité. Notons qu'avant son départ, David Ralambofiringa a fait don de matériels informatiques au ministère de l'Industrialisation et du Commerce.