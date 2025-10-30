Madagascar: Faciliter l'accès au foncier - Chantier prioritaire pour le Gal Lylison René de Rolland

30 Octobre 2025
Midi Madagasikara (Antananarivo)
Par José Belalahy

Faire du foncier un levier de stabilité sociale et de croissance économique. La mission est d'envergure malgré les réformes déjà initiées depuis des années.

Rendre le foncier plus accessible, plus transparent et au service du développement du pays : tel est le défi de taille pour le Général de Division Lylison René de Rolland, ministre de l'Aménagement du Territoire et des Services Fonciers, qui a officiellement pris ses fonctions hier.

Devant l'assistance, le désormais numéro un de l'Aménagement du Territoire et des Services Fonciers a rappelé que l'accès au foncier est un droit garanti par la Constitution, à l'article 34, où l'on peut lire : « L'État assure la facilité d'accès à la propriété foncière à travers des dispositifs juridiques et institutionnels appropriés et une gestion transparente des informations foncières. »

Un droit dont beaucoup de Malgaches ne peuvent toutefois pas encore jouir. Outre l'enchevêtrement des textes, les litiges fonciers, les lourdeurs et lenteurs administratives ainsi que le coût élevé de l'acquisition des terrains sont souvent avancés pour expliquer cette situation.

Dans son approche, le Général Lylison René de Rolland s'inscrit dans la vision de la refondation de la République et ancre son mandat dans la continuité d'une ambition nationale : rendre le foncier plus accessible, plus équitable et plus sécurisé pour tous. Pour y parvenir, lui et son équipe peuvent s'appuyer sur les réformes déjà entreprises, telles que la numérisation des guichets fonciers, la décentralisation de la gestion des titres ou encore la simplification des procédures.

Le défi demeure néanmoins immense, car la mission de transparence, de rapprochement du service public avec les citoyens et, surtout, de redonner confiance dans l'administration foncière représente un travail de longue haleine. Dans cette perspective, la contribution des techniciens du ministère est indispensable : des agents qui bénéficient, selon le ministre, de toute sa confiance.

