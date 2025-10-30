Madagascar: Population et solidarité - Sidonie Raharinirina donne le ton

30 Octobre 2025
Midi Madagasikara (Antananarivo)
Par Narindra Rakotobe

Une nouvelle ère pour la politique sociale à Madagascar. Lors de la cérémonie de passation de service organisée hier à Ambohijatovo, la nouvelle ministre de la Population et des Solidarités, Sidonie Raharinirina, a clairement affiché ses ambitions : lutter contre la précarité, renforcer la protection sociale et bâtir une société plus équitable.

« La solidarité, la dignité et l'équité sociale seront les piliers de notre action », a-t-elle déclaré avec conviction. Face à une population dont près de 80 % vit encore sous le seuil de pauvreté, la ministre entend faire de son mandat un levier de transformation sociale.

Parmi les axes stratégiques qu'elle entend développer figurent notamment l'amélioration du niveau de vie et le renforcement de la protection sociale, la protection et le soutien des femmes, des enfants et des personnes âgées, pour garantir le respect de leurs droits fondamentaux , la création de structures communautaires de proximité, chargées de coordonner et de renforcer la cohésion sociale ainsi que l'appui matériel et financier aux familles et associations porteuses de microprojets pour encourager l'autonomie locale.

Solidarité

Pour y parvenir, elle promet de développer des structures communautaires de proximité, soutenir les microprojets portés par les familles et les associations, et renforcer les dispositifs d'aide sociale. Consciente de l'ampleur des défis, Sidonie Raharinirina en appelle à une responsabilité collective. « Nous avons besoin de solidarité, de coopération et d'un engagement partagé pour réussir », a-t-elle souligné. La ministre sortante, Aurélie Razafinjato, quant à elle, n'a pas manqué de remercier ses collaborateurs tout en encourageant sa successeure à continuer les efforts déjà entrepris durant son mandat.

