Madagascar: MJS - Alain Désiré Rasambany - La PNJ et la PNS en ligne de mire

La passation de service entre le ministre sortant Marson Moustapha et son successeur Alain Désiré Rasambany s'est déroulée hier dans une ambiance sereine au QG Tanora à Ankorondrano. La cérémonie a réuni les cadres du ministère, les partenaires techniques et financiers, les Fédérations sportives ainsi que plusieurs athlètes.

Désormais, les commandes du ministère de la Jeunesse et des Sports sont officiellement entre les mains d'Alain Désiré Rasambany, qui exercera ses fonctions à la place Goulette, Ambohijatovo. Dans son discours, le nouveau ministre a affirmé que « le secteur jeunesse et sport est un pilier essentiel pour bâtir le Madagascar refondé que nous appelons tous de nos voeux. Il s'inscrit pleinement dans la vision politique du Président de la Refondation, le colonel Michaël Randrianirina ».

Face aux défis actuels, le ministre a lancé un appel à la solidarité nationale, invitant les Fédérations, les organisations de la société civile, les syndicats et les partenaires à unir leurs efforts. Il a souligné que le pays traverse une période de transition marquée par de nombreuses revendications sociales, et que la reconstruction nationale exige une mobilisation collective.

Continuité

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Parmi les priorités annoncées figurent la finalisation et la mise en oeuvre de la Politique Nationale de la Jeunesse (PNJ) et de la Politique Nationale du Sport (PNS). Le ministre a également évoqué la continuité des subventions aux fédérations, dans le respect du budget et dans une logique d'austérité et de transparence. « L'amélioration des performances des athlètes reste au coeur de notre action. Toutefois, le ministère est une force de proposition et n'intervient pas dans la gestion interne des fédérations. La formation, l'accès à l'emploi et l'acquisition d'expérience pour les jeunes sont également des enjeux majeurs », a-t-il précisé. Alain Désiré Rasambany a également annoncé la création prochaine d'un Conseil national des jeunes, ainsi que l'organisation de forums régionaux et nationaux pour débattre des problématiques liées à la jeunesse.

Youth Connect suspendu

Sur le plan politique, le ministre a rappelé que le pays se trouve dans une phase transitoire qui débouchera sur des élections. « Nous poursuivrons les actions déjà engagées et instaurerons un dialogue durable pour des solutions pérennes, dans un esprit d'apaisement et de stabilité », a-t-il assuré. Concernant les infrastructures, il a évoqué le Stade Barea, précisant qu'un comité technique sera mis en place afin de préparer son homologation, conformément à sa volonté de doter le pays d'équipements sportifs conformes aux normes de qualité.

Pour le sommet Youth Connect Africa, prévu le 26 novembre, le ministre a indiqué que l'événement est actuellement suspendu, mais que les préparatifs seront réévalués pour envisager une tenue possible à Madagascar. De son côté, Marson Moustapha a exprimé sa reconnaissance envers ses collaborateurs et les partenaires du ministère. Dans un discours empreint d'émotion, il a dressé le bilan de son mandat entamé en août 2024 et a encouragé son successeur à poursuivre les efforts engagés.