Madagascar: Analakely Football Académie - « Notre priorité est de former les jeunes à devenir des citoyens responsables », dixit Princy

Depuis son plus jeune âge, Steeve Princy Manitriniaina nourrissait un rêve ambitieux : créer une académie de football qui formerait non seulement des joueurs, mais aussi des citoyens responsables. Ce projet, longtemps mûri dans l'univers du ballon rond, a pris forme en 2022 avec la construction du terrain Analakely Stadium.

C'est en octobre de la même année que l'Analakely Football Académie (AFA) a vu le jour, avant d'être officiellement reconnue en décembre. Aujourd'hui, en 2025, l'AFA s'impose comme un acteur clé du football malgache, avec une croissance fulgurante et une vision holistique du sport. L'académie propose une palette variée de catégories, débutant dès l'âge de 7 ans.

Les garçons évoluent dans les groupes U7 à U15, tandis que les U17 et la 2e division ont été lancés cette année. Côté féminin, des sections U20 et senior existent, complétées par une catégorie vétéran composée exclusivement des coachs et des parents des jeunes joueurs. « Nous voulons inclure tout le monde, y compris les familles, pour créer une communauté soudée », explique Princy, coach et fondateur de l'AFA. Au-delà du terrain, l'objectif premier est clair : forger des individus accomplis dans la vie quotidienne.

« Le football n'est qu'un outil. Bien sûr, beaucoup d'enfants rêvent de devenir professionnels, mais à Madagascar, tout le monde n'y parvient pas. Notre priorité est de les former à devenir des citoyens responsables », précise-t-il. L'académie contribue ainsi au développement du football national tout en aidant les jeunes à réaliser leurs aspirations. Le terrain propre, un atout majeur, a été le catalyseur de cette réussite.

Adaptée et accessible

Les entraînements sont soigneusement programmés en dehors des heures scolaires pour ne pas perturber l'éducation des enfants. Les coachs, majoritairement d'anciens joueurs expérimentés, possèdent des diplômes qui leur permettent de transmettre savoir-faire et valeurs. « Nos entraîneurs ont vécu longtemps dans des académies et savent ce qu'il faut pour progresser », ajoute Princy.

L'accès à l'AFA est simplifié : il suffit d'un enfant en bonne forme physique et dans la tranche d'âge requise. Les frais d'inscription sont modérés, conçus comme un soutien aux familles plutôt qu'une barrière. Pour les catégories U13 et U15, une initiation progressive au futsal est intégrée, reflétant l'essor de cette discipline à Madagascar. Par ailleurs, des cours d'anglais sont dispensés pour élargir les horizons des jeunes et les préparer à des opportunités internationales.

Ce qui distingue l'AFA ?

Ses coachs jeunes et dynamiques. « Nous cherchons constamment à rapprocher les enfants et leurs parents pour un développement harmonieux. Tout ce que nous faisons est motivé par la passion », insiste le fondateur. L'AFA participe régulièrement à divers tournois, offrant aux jeunes l'occasion d'appliquer leurs apprentissages et de révéler leurs talents. « C'est là que l'on voit les progrès concrets », note Princy.

Message

« Il est toujours bénéfique de rejoindre une académie si l'on veut aller loin dans le football. C'est là que l'on acquiert les bases solides. Mais n'oubliez jamais les études : elles se complètent parfaitement pour atteindre ses objectifs. Le plus important reste la maîtrise de soi, de l'enfance à l'âge adulte », conclut-il.