Madagascar: Défis énergétiques - Action rapide et continuité des projets

Ny Ando Jurice Ralitera, nouveau ministre de l'Énergie, s'attaque aux défis du secteur énergétique. Il annonce des solutions à court terme tout en favorisant le dialogue avec tous les acteurs concernés.

Le nouveau ministre, Ny Ando Jurice Ralitera, a officiellement pris ses fonctions ce mercredi, en réaffirmant sa volonté de s'attaquer aux obstacles qui freinent le développement du secteur énergétique. Âgé de manière remarquable pour un membre du gouvernement -- le plus jeune de l'équipe actuelle --, il reconnaît que sa mission sera complexe, mais souligne qu'« aucun obstacle n'est insurmontable ».

Le ministre met l'accent sur le dialogue et la concertation. Selon lui, la solution aux problèmes énergétiques ne viendra pas de mesures miraculeuses, mais d'une écoute attentive des acteurs concernés. « Le véritable enjeu à la Jirama est systémique, pas individuel », précise-t-il, rappelant que la grève du 25 septembre a mis en lumière les fragilités du secteur. Ny Ando Jurice Ralitera dispose d'un délai de deux mois pour démontrer sa capacité à gérer efficacement le ministère et à mettre en oeuvre des solutions concrètes.

Lors de la passation de service, il a insisté sur le rôle central de l'énergie dans le développement économique et industriel de Madagascar. Il a appelé à la coopération de tous les acteurs -- notamment du secteur privé et des consommateurs -- afin de garantir transparence et efficacité dans la mise en oeuvre des projets. « Nous avons entendu de nombreuses plaintes. Il est temps d'y répondre et de résoudre ces problèmes », a-t-il déclaré, tout en soulignant que l'engagement doit se traduire par des actions tangibles et des décisions fermes, plutôt que par de simples discours.

Limiter les délestages

Conscient de l'urgence de la situation, le ministre a présenté des mesures concrètes à court terme visant à améliorer l'accès à l'électricité et à réduire les délestages. Certains projets prioritaires, déjà identifiés, seront mis en oeuvre dès les prochaines semaines pour répondre aux besoins immédiats de la population. Parallèlement, des solutions à plus long terme sont prévues pour renforcer la stabilité du réseau et accroître la couverture électrique, actuellement limitée à 35 %.

Les relations avec les syndicats de la Jirama constituent un autre enjeu majeur. Le ministre a annoncé sa volonté de rencontrer les représentants syndicaux afin de rechercher un consensus et de clarifier les revendications, notamment concernant le directeur général de la compagnie, Ron Weiss. Il a insisté sur l'importance de résoudre les tensions par le dialogue et de traiter les problèmes de manière systémique plutôt que personnelle.

Avec cette approche pragmatique et concertée, Ny Ando Jurice Ralitera espère poser les bases d'une amélioration durable du secteur énergétique malgache, tout en répondant rapidement aux besoins urgents des citoyens et en rétablissant la confiance des partenaires.