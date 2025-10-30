Madagascar: Assises - Les militaires renforcent l'union sacrée

30 Octobre 2025
L'Express de Madagascar (Antananarivo)
Par Tsilaviny Randriamanga

Les Forces armées organiseront deux jours d'assises pour renforcer la cohésion dans leurs rangs. L'objectif est de faire le point sur les problèmes internes et les améliorations nécessaires au sein de l'institution.

Renforcer la cohésion au sein des Forces armées : tel est l'objectif des assises militaires qui se tiendront à partir de lundi, à l'initiative du ministère des Forces armées. Durant deux journées, la Grande muette entend faire carte sur table sur tous les sujets, même les plus sensibles, afin de passer en revue les problèmes et les améliorations à apporter, notamment au sein de l'Armée malagasy.

« Les assises militaires sont destinées à renforcer la cohésion et l'unité dans les rangs, conformément aux consignes données par le Chef de l'État », a déclaré le ministre des Forces armées, le général Ely Razafitombo, en marge de la cérémonie de passation de fonction avec son prédécesseur, le général Manantsoa Deramasinjaka Rakotoarivelo, hier à Ampahibe.

Réconciliation

Selon le ministre, ces assises s'inscrivent dans la continuité de celles organisées en 2009. À l'époque, le rendez-vous, placé sous le thème « La paix des braves », visait à rétablir l'éthique, la hiérarchie et la discipline au sein des Forces armées, fragilisées par les crises politiques de 2002 et 2009. Il s'agissait alors d'un processus de réconciliation interne.

Pour cette édition 2025, il sera question de dresser un état des lieux des avancées réalisées depuis cette période.

« Nous allons établir le bilan des progrès accomplis, les points forts ainsi que le chemin restant à parcourir », poursuit le général Ely Razafitombo. Les échanges devraient permettre d'identifier les failles persistantes et les pistes d'amélioration nécessaires pour consolider la stabilité interne au sein des Forces armées.

Ces assises ne concerneront pas uniquement l'Armée, mais aussi la Gendarmerie. Les deux corps sont appelés à dépasser leurs rivalités et à renforcer leur unité pour mener à bien leur mission commune dans la lutte contre l'insécurité.

Cette dynamique d'apaisement a d'ailleurs été amorcée récemment à Ampahibe, lors d'un rapprochement entre hauts responsables militaires et de la Gendarmerie, après les événements liés à la manifestation de la Gen Z, qui avaient failli créer des tensions entre les deux institutions. Une manière d'enterrer la hache de guerre et de consolider leur collaboration.

Ces assises se veulent ainsi un moment clé pour resserrer les rangs et consolider l'unité des Forces armées.

