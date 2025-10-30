Madagascar: Fokontany de Fiofio - Neuf maisons détruites par les flammes

Les incendies en série, constatés dans toute l'île, ont également atteint la ville de Mahajanga samedi.

Les flammes ont dévoré neuf maisons d'habitation dans le secteur 4 du fokontany de Fiofio à Mahajanga, vers 16h30. Le feu s'est ensuite propagé à d'autres maisons à cause des rafales de vent qui soufflent depuis quelques jours.

De nombreux biens ont été réduits en cendres. Le retard de l'arrivée des pompiers et l'absence de servitudes de passage ont compliqué l'intervention des soldats du feu. Le fokonolona s'est lancé dans l'extinction de l'incendie à l'aide de seaux d'eau.

« L'origine de ce sinistre reste un mystère. Mais certains membres du fokonolona ont entendu un individu crier 'au feu' dans une maison mitoyenne, située à l'est de notre habitation. Les flammes se sont alors propagées. Ce n'est pas un court-circuit qui a provoqué ce désastre, car les compteurs n'ont pas explosé et les dominos n'ont même pas fondu. On peut procéder à une expertise pour le prouver », implore un père de famille victime de l'incendie.

« Nous avons circonscrit le feu avec des seaux d'eau. Nous avons appelé les pompiers, mais le téléphone était sur messagerie vocale. Heureusement, les flammes ne se sont pas propagées jusqu'à nos maisons », affirme une mère de famille, soulagée.

Les membres du fokonolona ont arraché les toits des maisons pour évacuer les biens. Divers objets ont pu être récupérés, et d'autres ont disparu. Les agents de la police municipale et de la police nationale ont été présents pour sécuriser les lieux, situés en bord de route. Des badauds et des passants se sont rassemblés autour de l'endroit où s'est produit l'incendie.

L'extinction du feu a duré plus de deux heures ; la Jirama a dû couper l'électricité durant l'opération.

Par ailleurs, dans la localité de Bevazaha, dans la commune rurale de Manerinerina, du district d'Ambato

Boeny, une centaine de maisons ont également été réduites en cendres à la suite d'une négligence. Les flammes d'une lampe à pétrole ont enflammé un rideau dans une case, provoquant un incendie dans la nuit du 18 octobre. La population locale est dévastée, ayant tout perdu.