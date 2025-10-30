Madagascar: Assemblée nationale - Firaisankina et indépendants dominent le bureau permanent

30 Octobre 2025
L'Express de Madagascar (Antananarivo)
Par Tsilaviny Randriamanga

Après plusieurs jours de tergiversations, les députés sont enfin passés à l'élection des membres du bureau permanent de l'Assemblée nationale. Il s'agit des six postes de vice-présidents, trois postes de questeurs ainsi que des deux postes de rapporteurs généraux.

Au vu des résultats du vote, les sièges ont été répartis entre les élus indépendants et ceux issus du groupe parlementaire Firaisankina, à l'exception de quelques députés ayant récemment annoncé leur décision de quitter le groupe parlementaire Irmar, tels que le député d'Ambohidratrimo, Johnny Rakotoarisoa, élu deuxième questeur de la Chambre basse.

Pour les postes de vice-présidents, trois sièges ont été obtenus par des élus de Firaisankina : ceux des provinces d'Antananarivo, de Toamasina et de Mahajanga. Les autres reviennent à des élus indépendants. Concernant les postes de questeurs, le premier et le troisième poste ont également été remportés par des membres de Firaisankina.

Ce groupe parlementaire s'est vu attribuer aussi le poste de rapporteur général adjoint, tandis que le rapporteur général de l'Assemblée nationale sera désormais le député élu sous bannière indépendante dans le district de Mahanoro, Hubert Rakotoson.

