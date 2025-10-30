Madagascar: Mines - Carl Andriamparany ouvre le chantier des réformes

Un vent de renouveau souffle sur le ministère des Mines et des Ressources stratégiques. Lors de la passation de service à Ampandrianomby avec son prédécesseur, Herindrainy Olivier Rakotomalala, le nouveau ministre, Carl Andriamparany, a affiché sa détermination à engager de profondes réformes pour moderniser l'administration minière malgache.

« Le secteur minier doit devenir un levier de développement pour toute la nation, pas seulement pour quelques-uns », a affirmé le nouveau ministre lors de son discours de prise de fonction. Pour lui, la priorité des deux prochaines années sera de réorganiser le ministère, de renforcer la transparence dans la gestion et de restaurer la confiance entre l'État, les investisseurs et la population.

Diplômé en sciences océaniques à l'Université de Toliara et en ingénierie offshore en Norvège, Carl Andriamparany connaît bien les rouages du secteur. Ancien secrétaire général du ministère des Mines, il a aussi dirigé temporairement l'Institut de gemmologie de Madagascar et, plus récemment, la Chambre des Mines. Cette expérience, qu'il qualifie de « pont entre la technique et la gouvernance », lui permettra, dit-il, de « bâtir une administration plus performante, plus à l'écoute et plus intègre ».

L'ancien ministre, Olivier Herindrainy Rakotomalala a salué la continuité de l'action publique. « Nous avons posé des bases solides, notamment avec l'appui de la Banque mondiale. Il revient désormais à mon successeur de consolider ces acquis », a-t-il déclaré.