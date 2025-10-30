Madagascar: Projet autoroute - La poursuite des chantiers confirmée

La restriction budgétaire n'aurait pas de répercussions sur la réalisation des infrastructures routières en cours. « Les travaux déjà engagés doivent se poursuivre, car ils sont destinés au peuple.

Ce sont les méthodes de travail qu'il faut revoir », a déclaré hier Henri Jacob Razafindrianarivo, ministre des Travaux publics, lors de la passation de service avec son prédécesseur Richard Rafidison, à Anosy.

Le ministre a affirmé que la recherche de financements constituait désormais une priorité afin de garantir la continuité des projets en cours. « Certains de ces projets bénéficient de financements étrangers. Les travaux déjà signés doivent impérativement être réalisés jusqu'à leur achèvement », a-t-il précisé.

Les travaux de terrassement de la future autoroute progressent jusqu'au point kilométrique 50 (PK50), à l'entrée du district d'Anjozorobe. « Plusieurs ouvrages restent toutefois encore à réaliser jusqu'à cette étape », indique une source au sein du ministère des Travaux publics.

En légère baisse

Sur le terrain, le rythme des travaux s'est ralenti « suite au contexte national ». « L'activité est en légère baisse, seuls quelques ouvriers poursuivent encore le chantier en ce moment », affirme une source locale à Anjozorobe. La population, notamment les propriétaires de terrains traversés par le tracé, a demandé une modification du parcours afin de préserver les rizières.

« Une partie de ces doléances a été prise en compte », précise une source auprès de la commune. L'objectif fixé par le ministère est de poursuivre le terrassement jusqu'au PK80 d'ici la fin de l'année. Nous sommes à deux mois de la date butoir.