Madagascar: Travail - L'employabilité des jeunes au coeur des préoccupations

La création d'emplois pour les jeunes constitue désormais une priorité. À la suite des différentes manifestations qu'a connues le pays ces derniers temps, de nombreuses personnes ont perdu leur emploi.

« Le ministère ne crée pas directement des emplois, mais élabore des politiques permettant de favoriser l'accès des jeunes à l'emploi, en collaboration avec tous les partenaires oeuvrant dans ce domaine », a expliqué la nouvelle ministre du Travail, de l'Emploi et de la Fonction publique, Soatiana Bety Léonne Florent, lors de la passation de pouvoirs avec l'ancienne ministre Hanitra Fitiavana Razakaboana, hier.

Le ministère du Travail, de l'Emploi et de la Fonction publique joue un rôle central dans la mise en oeuvre des politiques liées au monde du travail. Il regroupe la Direction générale du Travail, la Direction générale de l'Emploi et la Direction générale de la Migration.

Hanitra Fitiavana Razakaboana, la ministre sortante, a rappelé les principaux projets menés sous son mandat : la réforme du système relatif aux fonctionnaires et au secteur privé, la création de la Maison de l'Emploi, l'amélioration des droits et de la protection sociale des retraités, ainsi que l'extension de la couverture sociale.

Elle a également évoqué les projets encore en cours, tels que l'accord avec la Corée du Sud pour l'envoi de jeunes travailleurs à l'étranger et l'augmentation de l'allocation pour enfants, dont la finalisation est proche. « Je suis convaincue que vous saurez poursuivre ces initiatives », a-t-elle déclaré en souhaitant plein succès à son successeur.