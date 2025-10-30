La Banque africaine de développement accorde un don de six millions de dollars pour le renforcement des capacités et le financement des risques de catastrophes en Afrique pour la période 2025-2026

Le Conseil d'administration du Groupe de la Banque africaine de développement a approuvé le 29 octobre 2025 à Abidjan, une allocation exceptionnelle de six millions de dollars américains pour soutenir l'African Risk Capacity, (ARC, en français Mutuelle panafricaine de gestion des risques).

Ce financement, provenant du Programme de financement des risques de catastrophe en Afrique (ADRiFi), permettra à l' ARC de maintenir les services essentiels de renforcement des capacités et de financement des risques de catastrophe en faveur des pays membres régionaux de la Banque sur la période 2025-2026.

La première composante du projet prévoit de renforcer l'expertise technique et les capacités institutionnelles des pouvoirs publics nationaux en matière de gestion des risques de catastrophe. Elle met l'accent sur la mise en place de cadres d'évaluation des risques plus solides, fondés sur des données probantes, l'amélioration des systèmes d'alerte précoce et la dotation des décideurs en compétences nécessaires pour mettre en oeuvre efficacement des solutions de gestion des risques de catastrophe.

La deuxième composante vise à aider les pays membres à passer d'une action réactive face aux catastrophes à une préparation proactive en améliorant la planification d'urgence, l'allocation des ressources et les mécanismes de réponse institutionnels.

L'ARC va accroître la participation à son pool de risques souverains en renforçant son engagement et en proposant de nouveaux produits d'assurance contre les risques climatiques à ses États membres. Au nombre des principales activités prévues dans le cadre de cette composante figureront les engagements de haut niveau pour soutenir la campagne de ratification du traité de la future Mutuelle, la finalisation de ses programmes de travail avec les pays, et la facilitation du soutien aux primes.

Le projet sera mis en oeuvre dans tous les États membres de l'ARC, en mettant l'accent sur les régions très vulnérables aux sécheresses, aux inondations, aux cyclones tropicaux et aux épidémies. Au nombre des bénéficiaires directs figurent les décideurs en matière de politiques, les groupes de travail techniques et les fonctionnaires qui recevront une assistance technique dans les domaines de la quantification et de de l'évaluation des risques de catastrophe, des plans d'urgence, du financement des risques de catastrophe, de l'inclusion des femmes, du suivi et de l'évaluation.

À propos de African Risk Capacity : créée en 2012 en tant qu'institution spécialisée de l'Union africaine, l'African Risk Capacity fournit aux États membres des services de modélisation des risques, de planification d'urgence et de financement des risques souverains de catastrophe. Depuis sa création, 39 États membres de l'Union africaine ont signé l'Accord portant création de l'ARC qui a facilité le versement de plus de 230 millions de dollars à 14 pays, protégeant ainsi des millions de personnes vulnérables, grâce à un financement rapide et prévisible à la suite d'une catastrophe.