Madagascar: Volleyball - Coupe de Madagascar - Six clubs d'Analamanga dans le Final 8

30 Octobre 2025
L'Express de Madagascar (Antananarivo)
Par Serge Rasanda

Place à la phase finale. Les huit équipes qualifiées pour les quarts de finale de la Coupe de Madagascar de 2e division masculine, sont désormais connues à l'issue des cinq journées de la phase de groupes. Six clubs d'Analamanga poursuivent leur aventure dans le Final 8, qui se jouera ce jeudi, au gymnase d'Ankorondrano.

Classé premier de son groupe après un parcours sans faute, avec quatre victoires en autant de matchs, le Cosfa affrontera en quart de finale Manjakamiadana VBC d'Analamanga. Ayant également enregistré quatre victoires, le club de Saint-Michel, dauphin des Militaires dans sa poule, sera opposé à l'ESVBA d'Analamanga.

L'équipe d'Atsimo-Andrefana, le GSVBC, favorite de son groupe avec ses quatre succès consécutifs, sera opposée au CSA d'Anjanahary, tandis que Nadjy d'Atsinanana, deuxième de sa poule, rencontrera Scoop Digital Volleyball d'Analamanga.

Les demi-finales de la Coupe nationale U20 filles précéderont ce matin les quarts de finale de la catégorie 2e division masculine. Trois clubs d'Analamanga et une équipe d'Atsinanana composent le carré final. Le choc entre les équipes d'Analamanga, le GNVB et Akany Sambatra Itaosy, ouvrira le bal, suivi du duel entre Stef'Auto d'Atsinanana et Bi'as d'Itaosy.

La phase éliminatoire se poursuivra ensuite pour les U20 garçons et la 2e division féminine.

