Madagascar: Concert de paix - Marion lance l'ouverture de son anniversaire

Le 16 novembre, le chanteur Marion fêtera ses vingt ans de carrière au Palais des Sports lors d'un concert exceptionnel, symbole d'unité et de paix pour tous les Malgaches.

Dans un contexte social marqué par des tensions et des mouvements de grève, Marion a choisi la musique comme langage d'unité. Son grand concert, initialement prévu le 26 octobre et reporté au 16 novembre à cause de cette situation nationale, se tiendra finalement au Palais des Sports. Un report qui, selon lui, donne encore plus de sens à l'événement : « C'est le moment d'être unis, de chanter ensemble et d'oublier nos différences », affirme le chanteur.

Ce concert marque à la fois ses 20 ans de carrière (2005-2025) et célèbre la solidarité du peuple malgache. Pour Marion, il s'agit non seulement de remercier son public fidèle, mais aussi d'adresser un message fort de paix et de cohésion nationale, dans un moment où le pays en a besoin.

Les portes du Palais s'ouvriront dès 10h, avec une animation prévue à 13h, avant que Marion ne monte sur scène à 14h30. L'organisation, assurée par SR Event, promet un spectacle à la hauteur de l'événement, avec une sonorisation signée Ivenco.

Décors

Sur scène, le chanteur sera entouré de son groupe au complet, Tarika Marion, et d'un DJ pour dynamiser l'ambiance. Chaque chanson bénéficiera d'une mise en scène différente, avec des décors changeant au fil du spectacle. Il revisitera ses grands succès tirés de ses dix-huit albums, retraçant deux décennies d'un parcours riche et inspirant.

Le public aura également la surprise de découvrir plusieurs artistes invités, venus partager ce moment de fraternité et d'émotion.

Ce concert marque le lancement d'une nouvelle tournée à travers Madagascar -- notamment à Mahajanga et dans le Sud -- avant de s'étendre à l'international, avec des escales prévues à La Réunion, Maurice et au Canada.

Pour Marion, ce concert du 16 novembre est bien plus qu'une célébration : c'est une invitation à la paix, à l'unité et à l'espoir, un moment où la musique devient un pont entre les coeurs, au-delà des différences et des épreuves.