Madagascar: Anosy - Le calendrier des procès toujours perturbé

30 Octobre 2025
L'Express de Madagascar (Antananarivo)
Par Gustave Mparany

Les bancs des accusés sont restés vides, hier encore, dans certaines salles du palais de justice d'Anosy. Depuis plusieurs jours, la cour criminelle ordinaire ne peut siéger normalement, paralysée par la grève de l'Administration pénitentiaire. Aucun détenu n'est extrait, aucun nouveau prévenu n'est admis en prison. Les procès ont dû être renvoyés.

À l'origine du mouvement, les geôliers réclament la création d'un secrétariat d'État pour prendre en charge leur département. Mais le gouvernement présenté, mardi, n'a pas répondu à cette revendication. En guise de compromis, le Conseil des ministres a nommé Herinirina Roger Rasamoelina, président du syndicat du corps pénitentiaire, à la tête de la Direction générale de l'administration pénitentiaire.

Reste à savoir si cela suffira à débloquer la situation. Des détenus en attente de jugement restent enfermés, et ceux placés sous mandat de dépôt ont été écroués dans les commissariats ou les brigades. « Nous avons des dossiers prêts, mais sans les concernés, les audiences ne peuvent se tenir », déplore un magistrat.

Lire l'article original sur L'Express de Madagascar.

Tagged:
Copyright © 2025 L'Express de Madagascar. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.