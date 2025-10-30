Madagascar: Anosy - Le calendrier des procès toujours perturbé

Les bancs des accusés sont restés vides, hier encore, dans certaines salles du palais de justice d'Anosy. Depuis plusieurs jours, la cour criminelle ordinaire ne peut siéger normalement, paralysée par la grève de l'Administration pénitentiaire. Aucun détenu n'est extrait, aucun nouveau prévenu n'est admis en prison. Les procès ont dû être renvoyés.

À l'origine du mouvement, les geôliers réclament la création d'un secrétariat d'État pour prendre en charge leur département. Mais le gouvernement présenté, mardi, n'a pas répondu à cette revendication. En guise de compromis, le Conseil des ministres a nommé Herinirina Roger Rasamoelina, président du syndicat du corps pénitentiaire, à la tête de la Direction générale de l'administration pénitentiaire.

Reste à savoir si cela suffira à débloquer la situation. Des détenus en attente de jugement restent enfermés, et ceux placés sous mandat de dépôt ont été écroués dans les commissariats ou les brigades. « Nous avons des dossiers prêts, mais sans les concernés, les audiences ne peuvent se tenir », déplore un magistrat.