La Semaine africaine de la finance inclusive 2025 a mis l'accent sur des approches innovantes et diversifiées pour combler les lacunes en matière d'inclusion financière en Afrique

Plus de 40 % des personnes en Afrique subsaharienne n'ont pas de compte bancaire ou de compte d'argent mobile, ce qui limite leur capacité à surmonter les crises persistantes et nouvelles, notamment les conflits, les perturbations climatiques et les migrations.

Les crises récentes et en cours sur le continent et dans le monde ont renforcé les obstacles à l'inclusion financière, comme en témoigne le thème de la conférence de la Semaine africaine de la finance inclusive 2025 « (Re)focusing on vulnerable people to meet upcoming challenges in inclusive finance » (Se recentrer sur les personnes vulnérables pour relever les défis à venir de la finance inclusive).

Des réfugiés sans papiers d'identité incapables de recevoir des transferts de fonds, aux agriculteurs touchés par de graves inondations ou une sécheresse qui ne peuvent accéder aux aides d'urgence faute de documents administratifs, aux habitants de régions reculées privés de services bancaires de base ainsi qu'aux femmes et aux jeunes entrepreneurs qui se voient refuser des prêts faute de garanties ou d'emplois formels, les cas sont aussi divers que nombreux.

« La finance inclusive n'est pas seulement une question d'accès, c'est une question d'autonomisation, de résilience et d'opportunités pour chaque Africain, quelle que soit sa situation. En nous inspirant des meilleures pratiques mondiales, en investissant dans l'innovation et en plaçant les clients au coeur de tout ce que nous faisons, nous pouvons construire une Afrique plus inclusive, plus résiliente et plus prospère », a déclaré Alex Mubiru, directeur général du bureau de Développement, d'Intégration et de Prestation de services du Groupe de la Banque pour l'Afrique de l'Est, lors de la séance plénière d'ouverture.

Reconnaître la diversité des besoins des clients et servir les segments émergents

Les femmes, les jeunes, les petites entreprises et les clients ruraux sont au coeur de l'économie africaine et de son avenir. Grâce à des investissements intégrant la dimension de genre et à des programmes d'autonomisation des jeunes, ainsi qu'à des initiatives renforçant la résilience du secteur des MPME, la finance inclusive peut être confortée dans son rôle de puissant catalyseur de la croissance durable et de la stabilité à long terme dans toute l'Afrique.

Investir dans des solutions financières innovantes pour surmonter les obstacles systémiques

Pour soutenir un écosystème financier solide, durable et inclusif en Afrique, la Banque a adopté une approche innovante, multidimensionnelle et intentionnelle recourant à des mécanismes et initiatives de financement mixte, tels que le fonds multidonateurs de la Facilité pour l'inclusion financière numérique en Afrique (ADFI). L'ADFI réalise des investissements stratégiques dans des solutions numériques susceptibles de lever les obstacles systémiques à l'adoption et à l'utilisation des solutions financières, en s'appuyant sur la technologie et les partenariats.

Une approche holistique pour débloquer des solutions financières capables de répondre à l'évolution des besoins

Les principales priorités de la Banque en matière d'inclusion financière pour relever les défis liés aux conflits, aux perturbations climatiques et aux migrations comprennent le renforcement de l'infrastructure physique et numérique pour atteindre les communautés rurales, les ménages à faible revenu et ceux des régions fragiles, et la mise en place de cadres réglementaires, d'identification numérique et de connaissance du client (KYC) à plusieurs niveaux, qui répondent aux besoins des communautés tout en soutenant les exigences plus larges de l'écosystème. Ensemble, ces mesures peuvent aider les institutions financières à concevoir des solutions et des mécanismes de distribution réactifs, capables d'atteindre ceux qui en ont le plus besoin. Enfin, la Banque doit travailler en partenariat avec les secteurs public et privé pour lever les obstacles sociaux et liés à la connaissance auxquels sont confrontés les femmes, les jeunes, les MPME et ceux dont les connaissances financières sont limitées.