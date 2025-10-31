Afrique: Ecobank affiche de bons résultats

Le groupe bancaire panafricain Ecobank Transnational Incorporated (ETI), dont le siège social se trouve à Lomé, a enregistré sur les neuf premiers mois de l'année un bénéfice avant impôts de 657 millions de dollars, soit une progression de 34 % par rapport à la même période de l'année précédente.

L'établissement attribue ces bons résultats à une croissance soutenue des revenus, une gestion rigoureuse des coûts et l'exécution efficace de la stratégie « Croissance, Transformation et Rendements ».

Le rendement des capitaux propres tangibles (ROTE) a atteint 31,2 %, tandis que le coefficient d'exploitation, indicateur d'efficacité opérationnelle, s'est établi à 48 %, un niveau record pour l'institution.

Les résultats financiers de la banque affichent également une hausse de 18 % du revenu net, qui s'élève désormais à 1,8 milliard de dollars. Cette croissance est soutenue par la performance des principales lignes d'activité et la diversification géographique du groupe.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Du côté des activités de crédit, les prêts bruts ont augmenté de 1,7 milliard de dollars pour atteindre 12,2 milliards, alors que les dépôts de la clientèle ont bondi de 3,7 milliards, atteignant 24,1 milliards de dollars.

Par ailleurs, la qualité du portefeuille s'est nettement améliorée avec une baisse du ratio de prêts non performants (NPL) à 5,3 %, contre 7 % au premier trimestre 2024. Une amélioration que la direction attribue au succès des actions de recouvrement et de gestion des risques mises en oeuvre.

Malgré la concurrence, le groupe assure être en position de leader bancaire en Afrique subsaharienne, avec une présence dans plus de 30 pays.