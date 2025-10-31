Afrique: Ecobank affiche de bons résultats

30 Octobre 2025
Togonews (Lomé)

Le groupe bancaire panafricain Ecobank Transnational Incorporated (ETI), dont le siège social se trouve à Lomé, a enregistré sur les neuf premiers mois de l'année un bénéfice avant impôts de 657 millions de dollars, soit une progression de 34 % par rapport à la même période de l'année précédente.

L'établissement attribue ces bons résultats à une croissance soutenue des revenus, une gestion rigoureuse des coûts et l'exécution efficace de la stratégie « Croissance, Transformation et Rendements ».

Le rendement des capitaux propres tangibles (ROTE) a atteint 31,2 %, tandis que le coefficient d'exploitation, indicateur d'efficacité opérationnelle, s'est établi à 48 %, un niveau record pour l'institution.

Les résultats financiers de la banque affichent également une hausse de 18 % du revenu net, qui s'élève désormais à 1,8 milliard de dollars. Cette croissance est soutenue par la performance des principales lignes d'activité et la diversification géographique du groupe.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Du côté des activités de crédit, les prêts bruts ont augmenté de 1,7 milliard de dollars pour atteindre 12,2 milliards, alors que les dépôts de la clientèle ont bondi de 3,7 milliards, atteignant 24,1 milliards de dollars.

Par ailleurs, la qualité du portefeuille s'est nettement améliorée avec une baisse du ratio de prêts non performants (NPL) à 5,3 %, contre 7 % au premier trimestre 2024. Une amélioration que la direction attribue au succès des actions de recouvrement et de gestion des risques mises en oeuvre.

Malgré la concurrence, le groupe assure être en position de leader bancaire en Afrique subsaharienne, avec une présence dans plus de 30 pays.

Lire l'article original sur Togonews.

Tagged:
Copyright © 2025 Togonews. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.