Maroc: La récolte d'olives se poursuit à Al Qods avec le soutien de l'Agence Bayt Mal Al-Qods Acharif

La saison de la récolte des olives se poursuit dans les villages relevant du gouvernorat d'Al Qods, avec le soutien de l'Agence Bayt Mal Al-Qods Acharif, dans le cadre de la campagne annuelle "Aouna 2025", organisée pour la sixième année consécutive.

A cette occasion, des équipes de l'Agence ont pris part aux opérations de récolte dans le village d'Al Judeira, au nord-ouest d'Al Qods, afin de soutenir et d'accompagner les agriculteurs de la région, en collaboration avec plusieurs institutions palestiniennes concernées.

Inscrite dans le cadre de l'ouverture de la saison sociale et économique 2025-2026 à Al Qods, cette initiative bénéficie à quelque 2.520 agriculteurs palestiniens répartis sur plus de 25 villages et localités avoisinant la Ville Sainte.

La campagne "Aouna" vise à appuyer et à autonomiser les agriculteurs palestiniens à travers la mise à disposition d'outils et d'équipements nécessaires à la récolte des olives, ainsi que la participation directe aux opérations de cueillette, notamment dans les zones proches des colonies.

Le gouverneur adjoint d'Al Qods, Abdallah Siam, a affirmé que le lancement de la campagne pour la sixième année consécutive traduit la profondeur du partenariat avec l'Agence Bayt Mal Al-Qods Acharif, saluant le soutien constant du Maroc aux agriculteurs de la Ville Sainte.

"Nous exprimons notre profonde gratitude à Sa Majesté le Roi Mohammed VI et au peuple marocain frère pour ce soutien indéfectible. La saison de la récolte des olives représente pour nous un événement national par excellence, symbole de l'attachement à la terre et à l'olivier béni qui incarne l'identité palestinienne", a-t-il dit.

De son côté, le président de la municipalité d'Al Judeira, Ahmed Barjis, a salué l'action et les efforts déployés par l'Agence Bayt Mal Al-Qods Acharif, en coopération avec le gouvernorat d'Al Qods, pour venir en aide aux agriculteurs, notamment durant la période de récolte des olives.

Dans la même veine, le président de la municipalité d'Al Jib, Samer Abdrabbah, a indiqué que la campagne annuelle "Aouna" renforce la résilience des agriculteurs d'Al Qods et consolide leur attachement à leurs terres.

"Nous possédons des terres situées derrière le mur, et nous espérons que ces initiatives se poursuivront pour venir en aide aux agriculteurs, afin de préserver leurs terres et renforcer leur résilience", a expliqué pour sa part Saadat Gharib, agriculteur du village d'Al Jib.

Pour Ahmed Abou Rahma, du Comité de résistance au mur et à la colonisation, la participation à la campagne constitue "un devoir national" pour soutenir la résilience des agriculteurs, saluant le rôle joué par l'Agence Bayt Mal Al-Qods Acharif et le gouvernorat d'Al Qods dans l'organisation de cette initiative.

L'ingénieur Achraf Taha, de l'Association du secours agricole, a précisé que la campagne, lancée au début d'octobre, s'étend à l'ensemble des régions de Cisjordanie, avec la participation de volontaires apportant leur aide à la récolte dans les zones proches du mur et des colonies.

La directrice du département de l'Agriculture du gouvernorat d'Al Qods, Fayhaa Najm, a, quant à elle, relevé que cette campagne, financée par l'Agence Bayt Mal Al-Qods Acharif, a permis, au cours des dernières années, de fournir du matériel et des équipements agricoles essentiels aux agriculteurs de la Ville Sainte et de ses environs.

Les terres ciblées cette année se trouvent dans des zones menacées par les colonies, près du mur, où des travaux d'aménagement et de forage de puits ont été réalisés pour soutenir l'activité agricole, a-t-elle noté.

De même, la coordinatrice de la campagne "Aouna" dans le gouvernorat d'Al Qods, Dr Tahani Laouzi, a fait observer que l'opération englobe cette année 16 passages agricoles situés à l'intérieur du mur, ainsi que plusieurs autres zones cultivées.

La superficie totale des oliveraies dans le gouvernorat atteint environ 19.000 dounams, dont des milliers d'oliviers plurimillénaires, tandis que le nombre total d'agriculteurs s'élève à près de 2.500, auxquels s'ajoutent 1.500 éleveurs.