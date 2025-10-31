Du 3 au 6 novembre 2025, Dakar accueillera deux événements majeurs de la vie académique francophone : la 19e Assemblée générale de l'Agence universitaire de la Francophonie (AUF) et la 5e Semaine mondiale de la Francophonie scientifique (SMFS). Sous le haut patronage du président sénégalais Bassirou Diomaye Diakhar Faye, la capitale deviendra le coeur battant d'un espace universitaire francophone en pleine mutation.

Plus de 800 décideurs académiques, 30 ministres et 10 000 participants en ligne représentant une soixantaine de nationalités sont attendus dans les lieux emblématiques de la ville - Grand Théâtre national, Musée des Civilisations noires et Centre de congrès du King Fahd Palace.

Moment institutionnel fort, la 19e Assemblée générale de l'AUF, du 3 au 5 novembre, marquera le renouvellement du Conseil d'administration et la validation de la nouvelle stratégie 2025-2029, après le bilan du plan précédent. Ateliers de gouvernance, réseautage et échanges entre recteurs rythmeront les travaux avant la première réunion du nouveau Conseil.

La SMFS, du 4 au 6 novembre, mettra l'accent sur les grands défis scientifiques francophones : mobilité étudiante, entrepreneuriat, employabilité, publication scientifique et plurilinguisme. Une séquence spéciale « Afrique » explorera les perspectives du continent dans la recherche et l'innovation.

Avec plus de 1 000 établissements membres dans 120 pays, l'AUF réaffirme ainsi sa mission : bâtir une Francophonie scientifique inclusive et solidaire, moteur d'un développement durable fondé sur le savoir et la coopération internationale.