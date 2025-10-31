Tanzanie: Présidentielle - Les tensions persistent, la population reste confinée

30 Octobre 2025
Radio France Internationale

Au lendemain d'élections présidentielle et parlementaires ponctuées de manifestations et de violence, la situation était toujours tendue ce jeudi 30 octobre en Tanzanie, où les heurts se sont poursuivies dans la capitale économique Dar es Salaam.

Au lendemain d'une journée électorale marquée par des manifestations et des violences, les heurts se sont poursuivis ce jeudi en Tanzanie. À Dar es Salaam, où le couvre-feu a été déclaré hier soir, des détonations ont encore retenti dans l'après-midi. Les écoles et commerces étaient fermés, et toutes les personnes qui souhaitaient sortir étaient incitées par les forces de l'ordre à rentrer chez elles. Les connexions internet et 4G qui avaient été rétablies pendant quelques heures dans la journée ont de nouveau été coupées, rapporte notre correspondante sur place, Élodie Goulesque.

Si le calme règne dans certains quartiers de la capitale économique, des tirs de gaz lacrymogènes et d'armes à feu ont été entendus ce soir près de l'aéroport. Les vols long courrier ont quasiment tous été annulés jusqu'à nouvel ordre. Dar es Salaam n'est pas le seul endroit où des affrontements étaient encore observés ce jeudi. À Mwanza, près du lac Victoria, dans le nord du pays, des heurts ont ainsi opposé les forces de l'ordre et les manifestants.

Dans une déclaration à la télévision d'État, le chef des armées Jacob Mkunda a qualifié de « criminels » les manifestants s'étant violemment opposés au régime mercredi. « Je demande aux criminels de s'arrêter immédiatement, sans quoi les forces de défense prendront des actions légales contre eux », a-t-il averti. De quoi clarifier la position de l'armée alors que des images montrant des militaires totalement passifs près de manifestants avaient fait dire mercredi au parti d'opposition Chadema que l'armée protégeait les manifestations.

Les premiers résultats des élections présidentielle et législatives ont été annoncés à la radio. Sans surprise, ceux-ci font état d'une forte participation et d'une victoire écrasante pour la présidente sortante Samia Suluhu Hassan. Dans certaines circonscriptions, la cheffe de l'État a recueilli 100 000 voix, contre 69 pour l'opposition. Des chiffres qui ne laissent aucun doute sur le résultat attendu.

