Mali: La guerre du carburant s'étend à la capitale Bamako

30 Octobre 2025
Fides News Agency (Vatican)

Bamako — « Ce matin à l'aube, accueilli par une foule en liesse, un convoi d'un millier de camions-citernes transportant du carburant et escorté par l'armée est arrivé à Bamako » , ont déclaré des sources locales à l'Agence Fides, décrivant la situation dans la capitale malienne où le mécontentement grandit face au blocus imposé par le groupe djihadiste Jama'a Nusrat ul-Islam wa al-Muslimin (JNIM « Groupe de soutien à l'islam et aux musulmans ») qui tente d'empêcher les camions-citernes en provenance du Sénégal et de Côte d'Ivoire de l'approvisionner en hydrocarbures.

« La stratégie djihadiste consistant à bloquer les principales voies de communication entre les villes est en place depuis longtemps dans différentes régions du Mali, en particulier dans les régions de Gao, Mopti, Tombouctou et Kidal », expliquent nos sources. « Depuis septembre, les djihadistes ont étendu leur rayon d'action aux environs de Bamako, ciblant principalement les cargaisons de carburant et les véhicules civils, tels que les bus et les véhicules privés. Dans ces derniers cas, ils s'en prennent aux femmes, frappant celles qui ne portent pas le voile, puis rackettant les chauffeurs et les passagers. Il y a également des cas d'enlèvements contre rançon ».

Selon nos sources, « à Bamako, l'alerte concernant la pénurie d'essence et d'autres carburants provient non seulement des blocages imposés par les djihadistes, mais aussi de l'accaparement effectué par plusieurs personnes qui s'approprient de grandes quantités de carburant pour les revendre ensuite à un prix majoré sur le marché noir ».

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

« L'armée réagit en organisant des convois de ravitaillement escortés par des militaires, à tel point que les camions-citernes non escortés sont considérés comme suspects », affirment les sources. « Mais le problème est en réalité plus complexe, car une guerre du pétrole oppose depuis longtemps les djihadistes et les militaires », soulignent-elles. « Ces derniers avaient en effet remarqué que certaines zones recevaient des quantités de carburant supérieures aux besoins locaux. Soupçonnant que l'excédent finissait entre les mains des djihadistes, les autorités ont imposé un contingentement de la quantité d'essence envoyée dans ces zones. Le JNIM a réagi en élargissant les zones soumises à ses barrages routiers », expliquent les sources de Fides.

La situation reste toutefois précaire à Bamako comme dans le reste du Mali. Plusieurs pays occidentaux, dont les États-Unis et l'Italie, ont invité leurs ressortissants à quitter le pays dès que possible.

Lire l'article original sur Agenzia Fides.

Tagged:
Copyright © 2025 Fides News Agency. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.