Afrique: Tour du Faso 7e étape - Le maillot jaune sécurisé, le Burkina Faso se régale avec les victoires d'étape

Ilboudo Mahamady de l'équipe régionale de l'Ouest, a remporté le jeudi 30 octobre 2025, la 7e étape du tour du Faso entre Guiba et Garango, longue de 71,630 Km, en 1h 30 mn 58 s, soit une vitesse moyenne de 47, 245 km/h.

Apres avoir sécurisé le maillot jaune , les Etalons cyclistes du Burkina Faso , comme s'il n'y avait rien en face ,continuent d'affirmer leur suprématie dans la compétition , en partageant les victoires d'étape avec leurs adversaires .En effet , la septième étape, Guiba / Garango a encore souri aux poulains du coach Jérémie Ouédraogo , à travers la brillante victoire en solitaire de Ilboudo Mahamady.

Une domination sans partage qui laissent entrevoir de belles perspectives pour la suite de la compétition . Les burkinabè qui détiennent le maillot jaune depuis la troisième étape, grâce à Paul Daumont, sont en pleine confiance à trois journées de la fin. Leur seul et unique objectif, à en croire, Koné Souleymane, demeure le maillot le plus convoité de la compétition.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Et pour y arriver, ils ont décidé de ne pas éparpiller leurs forces. « Nous sommes concentrés sur notre objectif qui demeure le maillot jaune. Les victoires d'étapes sont aussi bonnes à prendre, mais ce n'est pas pour ça que nous sommes là. Pour nous, c'est le maillot jaune qui compte et rien d'autre » a-t-il déclaré. La Belgique et le Maroc, les adversaires, les plus redoutés des Etalons, qui ont certainement compris qu'il est quasi impossible pour eux d'arracher la précieuse tunique , dont semble s'accommoder du reste, Paul Daumont , ont décidé de jeter leur dévolu sur les victoires d'étapes afin de préserver leur honneur.

La huitième étape, Tenkodogo / Zorgho, longue de 75, 500 km, aura lieu ce vendredi 31 octobre 2025.Pour rappel, la deuxième place de cette 7e étape, est revenue au malien, Sidiki Diarra, quand Soumaila du Burkina Faso occupait la troisième place

Seydou TRAORE, sur les routes du tour

Le message de la DGI

La présence de l'Administration fiscale au tour du Faso, démontre, selon Kontogomdé Ousséni, directeur Provincial des Impôts (DPI) du Boulgou, que, son institution, a pris la pleine mesure de la nouvelle approche du gouvernement en matière de mobilisation efficiente des ressources financières. Expliquer et apporter la bonne réponse aux préoccupations des usagers, est ainsi la nouvelle vision de l'Administration fiscale burkinabè.

« Cela fait pratiquement 5 ans que la direction Générale des Impôts (DGI), accompagne le tour du Faso. Preuve de son engagement auprès du sport burkinabè et au développement du cyclisme burkinabè et partant du sport, de façon générale. Depuis 5 ans également, la DGI prime l'écharpe du plus jeune combatif des coureurs pour encourager le civisme fiscal. Le message que la DGI veut transmettre à travers cet accompagnement, c'est d'inviter les burkinabè au civisme fiscal. Inviter également, les contribuables à utiliser les applications que la DGI a mis à leur disposition. Ces applications leur permettent d'avoir un certain nombre de documents sans être obligé de se déplacer au niveau des services des impôts. Il y a entre autres, la plateforme, Idocuments qui permet aux contribuables d'être en possession d'un certain nombre d'attestations et de certains certificats, tels que les certificats d'exonération, le certificat de la taxe de résidence, celui de non-imposition, en tout cas, une pile de documents que la DGI met à la disposition des contribuables sans être obligé de se déplacer au niveau des services des impôts.