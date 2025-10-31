Afrique: L'Union africaine vise à harmoniser l'utilisation de l'IA dans le secteur des transports

Luanda — L'Union africaine (UA) entend harmoniser l'utilisation de l'intelligence artificielle (IA) dans le secteur des transports, afin d'assurer son adoption uniforme par les États membres, a annoncé mercredi à Luanda, le chef de la Division des transports et de la mobilité de la Commission de l'UA, Eric Ntagengerwa.

Il s'exprimait lors du Forum sur les infrastructures et l'innovation : Solutions numériques locales, organisé dans le cadre du IIIe Sommet sur le financement du développement des infrastructures en Afrique, qui se tient dans la capitale angolaise.

Il a indiqué que l'initiative de l'UA vise à créer des politiques et des lignes directrices communes pour encadrer l'utilisation de l'intelligence artificielle sur le continent, en veillant à ce que sa mise en oeuvre contribue à la modernisation et à l'efficacité des systèmes de transport.

Il estime que l'utilisation de l'IA dans le secteur pourrait améliorer le transport ferroviaire, la gestion des centres logistiques et la régulation du trafic, permettant une maintenance préventive plus efficace et une surveillance continue, ce qui renforce la sécurité et la résilience des infrastructures.

Eric Ntagengerwa a également indiqué que, dans le cadre du Programme de développement des infrastructures en Afrique (PIDA), la création de corridors intelligents basés sur les données est en cours, afin d'aider les pays africains à construire des réseaux de transport modernes et interconnectés.

À cet égard, il a jugé essentiel de mobiliser des financements spécifiques pour l'application de l'intelligence artificielle dans le secteur des transports, notamment dans l'aviation, où le partage de données entre aéroports et le renforcement de la sécurité sont des priorités.

Il a également plaidé en faveur d'investissements dans des systèmes intelligents et intégrés pour attirer des investissements à long terme et soutenir des initiatives telles que l'Agenda Afrique 2050, qui vise à promouvoir une croissance économique durable et l'innovation technologique sur le continent.