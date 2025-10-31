Tunisie: Rima Khcheich signe un retour lumineux - Elle relie les temps

Un hommage vibrant au compositeur égyptien Fouad Abdel Majid, disponible dès le 31 octobre sur toutes les plateformes.

Après plusieurs années de travail et de rêverie musicale, la chanteuse libanaise Rima Khcheich dévoile son huitième album, Ya Man Itha, disponible à partir du 31 octobre 2025 sur toutes les plateformes numériques.

Un projet de cœur, conçu comme une lettre de gratitude et de fidélité artistique à l'un des grands noms de la musique arabe, Fouad Abdel Majid.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Entre tradition et modernité : un dialogue musical hors du temps

Dans Ya Man Itha, Rima Khcheich explore la fine ligne qui relie le patrimoine au présent.

L'album revisite dix mouachahats (poèmes chantés de la tradition arabo-andalouse) composés par Abdel Majid, que Rima interprète avec une nouvelle lumière, entre souffle oriental et sensibilité européenne contemporaine.

Le résultat : une traversée musicale intime, où la voix se fait mémoire et invention, entre l'épure du jazz et la délicatesse du maqâm.

Entourée de son équipe musicale de toujours -- Martin Orenstein (clarinette), Tony Overwater (contrebasse) et Joost Lijbaart (batterie) --, Rima accueille pour la première fois le pianiste Juan Rodriguez, qui insuffle au projet une énergie vibrante et raffinée.

L'album a été enregistré en live, captant la spontanéité et la sincérité d'un instant partagé, comme sur scène.

De la petite fille à la grande voix

Depuis ses débuts à huit ans, Rima Khcheich poursuit une quête : révéler la beauté du chant arabe au-delà de ses frontières.

De Qitar al-Sharq (2001) à Ya Layt (2018), en passant par Yalalli (2006), Falaki (2008), Min Sahar Oyounak (2012) ou encore Hawa (2013), la chanteuse tisse un parcours singulier, entre ancrage et audace, érudition et émotion.

Avec Ya Man Itha, elle signe un nouveau chapitre, plus apaisé, plus libre, où sa voix devient langue universelle.

Pour accompagner la sortie de l'album, Rima prépare une tournée entre le monde arabe et l'Europe, où elle partagera sur scène cette œuvre qui unit la mémoire et le renouveau.

Un voyage musical à l'image de sa trajectoire : raffinée, sincère et profondément humaine.