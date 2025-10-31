Tunisie: La Traviata en version tunisienne le 31 octobre à la Salle de l'Opéra de Tunis - De retour sur scène

Lors de sa première présentation en mai dernier, le spectacle avait reçu un accueil enthousiaste d'un public averti. Depuis, la production a eu le temps de mûrir et de se perfectionner, afin de « déployer pleinement son pouvoir d'enchantement », précisent encore les organisateurs.

La version tunisienne de « La Traviata », inspirée du chef-d'œuvre de Giuseppe Verdi, sera de retour à l'affiche à la Salle de l'Opéra de Tunis (Cité de la Culture Chedly-Klibi) le vendredi 31 octobre 2025 à 19h30.

Sous la direction musicale de Nicoletta Conti, cette production du Théâtre de l'Opéra de Tunis réunira sur scène les solistes, les chœurs et les danseurs du Ballet de l'Opéra de Tunis. Le baryton Haythem Hadhiri incarnera Giorgio Germont, le père d'Alfredo, tandis que la soprano, Lilia Ben Chikha, prêtera sa voix et sa sensibilité au rôle de Violetta Valéry.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Artiste lyrique accompli, Haythem Hadhiri est à la fois chanteur d'opéra, chef de chœur, comédien et ancien directeur du chœur de l'Opéra de Tunis, où il a également assuré la formation lyrique et scénique entre 2021 et 2024. Figure majeure de la scène musicale tunisienne, il a marqué de nombreuses productions phares, telles que Mahaba, La Hadhra (dirigée par Fadhel Jaziri), El Mahfel à l'ouverture du Festival de Carthage, ainsi que La Traviata dans sa première version tuniso-italienne et plus récemment « Carmen », présentée pour la première fois en version tunisienne au Festival de Carthage 2024.

Quant à Lilia Ben Chikha, elle s'impose comme l'une des voix les plus polyvalentes de sa génération, naviguant avec virtuosité entre opéra, jazz, pop et musique arabe. Diplômée de l'Institut supérieur de musique de Tunis et de l'Académie de musique de Ruse (Bulgarie), elle incarne une soprano colorature d'une rare expressivité et d'une technique irréprochable. Finaliste du concours international Ghena Dimitrova, elle s'est produite sur plus de 160 scènes prestigieuses à travers le monde, de l'Olympia de Paris à El Jem, Carthage, New York ou encore Alexandrie.

Cette nouvelle représentation de l'opéra de Verdi, réunissant 140 artistes sur scène, promet, comme le notent les organisateurs, une expérience artistique d'une intensité rare, mêlant excellence vocale, émotion dramatique et puissance orchestrale.

Lors de sa première présentation en mai dernier, le spectacle avait reçu un accueil enthousiaste d'un public averti. Depuis, la production a eu le temps de mûrir et de se perfectionner, afin de « déployer pleinement son pouvoir d'enchantement », précisent encore les organisateurs.

Dans sa volonté d'affirmer sa créativité et d'étendre son rayonnement à l'international, le Théâtre de l'Opéra de Tunis s'attache à revisiter les grands chefs-d'œuvre du répertoire lyrique mondial en leur insufflant une touche tunisienne respectueuse des codes classiques, mais enrichie de couleurs, de parfums et de sensibilités locales.

Après le succès de « Carmen » de Georges Bizet, c'est au tour de «La Traviata» de Verdi de reprendre vie à Tunis. Avec une distribution d'exception, une direction musicale fougueuse, des danseurs inspirés, des décors et costumes soignés, ainsi qu'un jeu de lumières et de projections immersif, cette nouvelle création promet d'offrir au public un moment d'opéra total, à la hauteur des plus grandes scènes internationales.