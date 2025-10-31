Congo-Kinshasa: Réouverture de la RN 2 après trois semaines de fermeture à Mwenga

30 Octobre 2025
Radio Okapi (Kinshasa)

La route nationale numéro 2 est rouverte, depuis mercredi 29 octobre, a la circulation après trois semaines de fermeture, dans le territoire de Mwenga (Sud-Kivu), sous administration rebelles.

Le trafic a repris normalement mais le délabrement très avancé de cette route ne facilite pas la mobilité des véhicules qui desservent Mwenga en produits de première nécessité.

Des véhicules et des motos chargés de marchandises à destination de Mwenga et Kamituga ont été autorisés à traverser la barrière qui avait été érigée à Bwahungu par l'AFC-M23 il y a trois semaines.

Selon l'administrateur de Mwenga, ce libre passage des engins contenant des produits de première nécessité est un soulagement.

Une situation qui a réjoui la population de cette partie du Sud-Kivu comme indique l'administrateur de Mwenga :

« La population ne peut qu'être heureuse car cette route est la seule qui facilite l'approvisionnement des territoires de Mwenga et Shabunda. Quand on avait bloqué cette rote c'était un calvaire pour cette population. Si on décide de l'ouvrir pour toute la population ».

A force de traîner à la barrière durant plus de 20 jours, quelques marchandises périssables ont perdu leur valeur marchande.

Un commerçant a vu son capital s'effondrer brusquement.

Ses cartons d'œufs se sont périmés à l'intérieur d'un camion bloqué à la barrière durant trois semaines .

Un autre défi est l'état de délabrement très avancé de la RN2. De nombreux bourbiers empêchent les transporteurs de se mouvoir facilement.

