Congo-Kinshasa: Enseignement à distance - Le système circulatoire humain

30 Octobre 2025
Radio Okapi (Kinshasa)

Apprendre la leçon sur le système circulatoire humain permet aux adultes de mieux comprendre le fonctionnement vital de leur corps.

Ce système assure la circulation du sang, qui transporte l'oxygène et les nutriments indispensables à la vie. Connaître son rôle aide à adopter une bonne hygiène de vie et à prévenir les maladies cardiovasculaires. Le coeur, véritable moteur du corps, doit être protégé par une alimentation équilibrée et l'exercice physique régulier.

Cette connaissance encourage chacun à surveiller sa tension artérielle et à éviter le tabac ou l'excès de graisse.

Elle développe aussi la responsabilité envers sa propre santé et celle de sa famille. Comprendre le système circulatoire, c'est apprendre à écouter son corps et à réagir à temps en cas de malaise.

En connaissant mieux ce système, l'adulte devient acteur de sa santé. C'est une leçon essentielle pour vivre longtemps et en pleine forme.

