Congo-Kinshasa: Assemblée nationale - Procédure de désignation d'Aimé Boji comme unique candidat de l'Union sacrée

Le député national Aimé Boji Sangara est désigné officiellement comme candidat unique de l'Union sacrée pour la succession de Vital Kamerhe au perchoir de l'Assemblée nationale. L'annonce a été faite mercredi 29 octobre par André Mbata, secrétaire permanent de cette plateforme politique de la majorité au pouvoir.

S'exprimant devant la presse, André Mbata affirme que ce choix est le résultat d'un consensus autour de l'autorité de référence de la plateforme ; à savoir : le Président de la République, Félix Tshisekedi.

Par conséquent, indique-t-il, il a été demandé aux députés de la plateforme politique et aux onze autres qui avaient déposé leurs dossiers à l'Union sacrée de soutenir cette candidature de Boji.

Douze députés avaient déposé, vendredi 24 octobre, leurs dossiers de candidature au secrétariat permanent de l'Union sacrée pour la présidence de l'Assemblée nationale.