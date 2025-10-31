Tunisie: Kaïs Saïed annonce la création du premier hôpital numérique

Le président de la République Kaïs Saïed a reçu, mercredi 30 octobre 2025, au palais de Carthage, le ministre de la Santé Mustapha Ferjani. L'entretien a été consacré à l'avancement de plusieurs projets publics de santé, dont la création du premier hôpital numérique en Tunisie.

Ce nouvel établissement, présenté comme une innovation majeure dans le système de santé, reposera sur l'usage des technologies modernes pour offrir des services médicaux à distance. L'objectif est de rapprocher les soins des citoyens, notamment dans les régions intérieures et éloignées, tout en réduisant les déplacements, les coûts et les délais d'attente. Les examens médicaux pourront ainsi être transmis directement à l'hôpital numérique, où ils seront analysés avant qu'un diagnostic et une prescription adaptés ne soient établis.

Le chef de l'État a insisté sur la nécessité d'accélérer la construction et la mise en service de plusieurs établissements hospitaliers dans différentes régions, dont Kairouan, Sbiba, El Jem, Ghardimaou, Jelma, Makthar, Hafouz, Dahmani et Thala. Il a rappelé que le droit à la santé constitue un droit humain fondamental qui doit être garanti à tous les citoyens sur un pied d'égalité, dénonçant dans ce cadre les tentatives de certains « cartels » visant à retarder ces projets.

Kaïs Saïed a également souligné l'urgence de réformer le cadre juridique du secteur médical afin de mieux protéger les droits des médecins, du personnel paramédical et des agents hospitaliers. Il a estimé que le système actuel est devenu obsolète et qu'il a engendré des situations inacceptables qui doivent être corrigées sans délai.

Le président a par ailleurs salué les compétences tunisiennes dans le domaine médical, souvent recherchées à l'étranger, ainsi que l'attractivité du pays pour les étudiants internationaux en médecine. « La Tunisie, avec son histoire, ses capacités et ses ambitions, ne connaît pas l'impossible », a-t-il déclaré, affirmant que le pays ne renoncera ni à sa dignité ni à sa souveraineté.

En conclusion, Kaïs Saïed a réaffirmé que la Tunisie « restera un phare dont la lumière continuera de briller », promettant des mesures rapides pour garantir les droits de tous les citoyens et contrer les tentatives de désinformation et de manipulation.