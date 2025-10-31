Afrique: Revue de presse de l'Afrique Francophone du 31 octobre 2025

revue de presse

Mali : Plus de 90 permis miniers annulés

Dans un contexte de refonte en profondeur du cadre légal et institutionnel de l’industrie minière, le gouvernement malien poursuit son effort d’assainissement et de transparence. Le ministère des Mines a annoncé, ce mercredi 29 octobre 2025, l’annulation de plus de 90 permis d’exploitation à travers le pays.

Cette mesure s’inscrit dans la continuité des réformes engagées depuis 2023 avec le nouveau code minier, qui vise à renforcer la gouvernance du secteur, accroître la participation de l’État dans les projets.

Ce 29 octobre 2025, le ministère des Mines au Mali, a annoncé l’annulation de plus de 90 permis d’exploitation minière à travers le pays. Cette décision s’inscrit « dans le cadre d’une démarche d’assainissement et de transparence du secteur », afin de renforcer la gouvernance minière. La mesure vise également à revoir les conditions d’octroi et de maintien des titres selon certains experts. (Source Africa 24)

Afrique Centrale : À Paris, l'ONU lance un appel à la solidarité face à la tragédie des Grands Lacs

La communauté internationale était réunie, jeudi, dans la capitale française pour tenter de mobiliser des fonds en faveur des victimes des violences dans l'est de la République démocratique du Congo. Dans un message vidéo, le chef de l'ONU a appelé la communauté internationale à soutenir davantage le pays, où plus de 21 millions de personnes ont besoin d'aide pour survivre.

Dirigeants africains, bailleurs de fonds internationaux et responsables d'agences onusiennes se sont retrouvés à Paris pour tenter d'enrayer la spirale de la violence et de la faim qui dévaste les Grands Lacs. L'objectif de cette conférence, co-organisée par la France et le Togo : réunir plusieurs centaines de millions d'euros pour répondre à une crise humanitaire qui s'aggrave, alors même que l'aide internationale s'essouffle, en particulier celle des États-Unis. (Source UN News)

Kenya : L ancement d’un nouveau plan de prévention du VIH

Le ministère kényan de la Santé, à travers le NASCOP, le NSDCC, la Croix-Rouge du Kenya (KRCS), les gouvernements de comté, ainsi que divers partenaires et communautés, a annoncé la mise en œuvre d’un nouveau dispositif de prévention visant à éliminer les nouvelles infections à VIH dans le pays.

Placée sous la direction du Dr Mulwa , chef du NASCOP, l’équipe kényane conduit le déploiement du Plan opérationnel de prévention du VIH 2025/2026, un cadre stratégique appuyé par le Fonds mondial et d’autres partenaires techniques et financiers. Ce plan vient renforcer les efforts nationaux de lutte contre la propagation du virus. (Source Apanews )

Plaidoyer fort de la BRVM pour une transf ormation financière de l’Afrique

Le coup d'envoi de la deuxième édition du West African Sustainable Finance Forum (WASFIF) a été donné à Dakar avec une première journée marquée par une série d'échanges de haut niveau. Parmi les temps forts, le discours inaugural délivré par le patron de la BRVM (Bourse commune aux 8 pays de l'UEMOA), le Togolais Edoh Kossi Amenounve .

Il a posé les bases d'une réflexion stratégique sur la finance durable comme moteur d'une croissance inclusive et résiliente en Afrique.

Lors de son allocution, M. Amenounvea tiré la sonnette d'alarme sur l'urgence d'intégrer les principes de durabilité au coeur des politiques économiques et financières du continent. (Source Togonews )

Gabon : Affaire Warren Loundou - Le visage glaçant d'une jeunesse en dérive et d'un système éducatif à bout de souffle

L'affaire Warren Loundou continue de bouleverser l'opinion publique. Ce nom, désormais tristement célèbre, renvoie à un adolescent victime d'une agression barbare en bande organisée. En l'espace de quelques jours, cette tragédie est devenue le symbole d'une déchéance morale profonde.

Mercredi 29 octobre, les sept adolescents impliqués ont été déférés devant le Procureur de la République. Deux d'entre eux ont été placés en détention préventive, trois autres restent en audition, tandis que deux ont été relâchés, dont une jeune fille prénommée Victoire - un prénom qui résonne comme une amère ironie dans ce naufrage collectif. (Source Gabonews )

19e AG de l'AUF et la 5e SMFS - Dakar, capitale mondiale de la Francophonie scientifique, du 3 au 6 novembre 2025

Du 3 au 6 novembre 2025, Dakar accueillera deux événements majeurs de la vie académique francophone : la 19e Assemblée générale de l'Agence universitaire de la Francophonie (AUF) et la 5e Semaine mondiale de la Francophonie scientifique (SMFS). Sous le haut patronage du président sénégalais Bassirou Diomaye Diakhar Faye, la capitale deviendra le coeur battant d'un espace universitaire francophone en pleine mutation.

Plus de 800 décideurs académiques, 30 ministres et 10 000 participants en ligne représentant une soixantaine de nationalités sont attendus dans les lieux emblématiques de la ville - Grand Théâtre national, Musée des Civilisations noires et Centre de congrès du King Fahd Palace. (Source Sud Quotidien)

Congo-Kinshasa : Matata Ponyo perd son mandat de député national

Lors de la plénière du mercredi 29 octobre, l'Assemblée nationale a validé les conclusions du rapport de la Commission politique, administrative et juridique (PAJ) concernant la validation des pouvoirs de six députés suppléants.

Ces derniers remplacent des élus nommés à des fonctions gouvernementales, notamment Eliezer Ntambwe , Adolphe Muzito et John Banza , récemment promus ministres.

Parmi les décisions prises figure le remplacement du député Augustin Matata Ponyo , actuellement en exil, par son premier suppléant, Ibrahim Assani Émile. Cette mesure fait suite à la condamnation de Matata Ponyo par la Cour constitutionnelle, qui lui interdit désormais d'exercer toute fonction publique. (Source Radio Okapi)

Présidentielle en Tanzanie : L es heurts se poursuivent

Au lendemain d’une violente journée d’élection en Tanzanie, les heurts se sont poursuivis jeudi. Des centaines de jeunes ont défié le dééploiement sécuritaire imposé par les autorités pour manifester leur colère dans les rues de Dar es Salam.

Le pays est bloqué, internet est coupé, les écoles fermées et un couvre-feu a été imposé dans la capitale.

Un dispositif de sécurité incarné par des arrestations et des exécutions contre le moindre opposant, mis en place par la présidente Samia Suluhu Hassan et son fils pilote d’une force d’intervention informelle, témoigne d’une répression féroce dénoncée par les manifestants. (Source Africanews )

Niger : D e nouvelles taxes pour consolider le budget

Les autorités militaires ont annoncé jeudi (30.10) une série de onze taxes. L'une d'elle est intitulée "contribution mensuelle à l’effort de guerre". Elle touchera les ONG et les associations nigériennes.

Ces différentes taxes visent à consolider le budget de l'État, dont une qualifiée de "contribution mensuelle à l’effort de guerre". Elle touchera les ONG et associations nigériennes, allant de 10 000 à 100 000 francs CFA.

Après la récente dégradation de sa note souveraine par Moody’s, l’État nigérien rencontre aussi beaucoup de difficultés à payer ses fonctionnaires… et même une partie de ses militaires. (Source Deutsche Welle )

Centrafrique : L e cinquième procès des violences de 2014 s'est ouvert devant la Cour pénale spéciale

En Centrafrique, un nouveau chapitre s’est ouvert ce 30 octobre dans la lutte contre l’impunité. La Cour pénale spéciale a entamé son cinquième procès devant la Chambre d’assises, dans l’affaire dite « Guèn ». Six accusés sont aujourd’hui devant la justice : ils sont poursuivis pour crimes contre l’humanité et crimes de guerre.

Des faits qui remontent à février et mars 2014, dans la sous-préfecture de Gadzi , notamment dans les localités de Guèn et Djomo , au nord-ouest du pays. Créée en 2015, la Cour pénale spéciale est une juridiction hybride composée de magistrats centrafricains et internationaux avec pour mission d’enquêter et de juger les crimes les plus graves commis en Centrafrique depuis 2003. (Source RFI)





