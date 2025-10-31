Tunisie: Gafsa /Tourisme - Un signe fort de reprise et d'espoir

Après des années de silence touristique, Gafsa renoue enfin avec le voyage et l'émerveillement. La récente arrivée d'un groupe de touristes, la première depuis 2011, redonne espoir à toute une région qui aspire à retrouver sa place sur la carte du tourisme national. Entre authenticité, patrimoine et hospitalité, ce retour marque le début d'une nouvelle ère, où le Sud-Ouest tunisien s'apprête à séduire de nouveau le monde.

C'est un moment hautement symbolique pour la région de Gafsa: la visite récente d'un groupe de touristes, la première depuis 2011, marque le début d'un renouveau tant attendu. Cet événement traduit non seulement le retour progressif de la confiance des visiteurs étrangers, mais aussi le potentiel intact d'un territoire riche d'histoire, de nature et d'authenticité.

C'est un événement porteur d'espoir pour toute la région : après plus d'une décennie d'absence, Gafsa accueille de nouveau des touristes étrangers. Pas moins de 135 visiteurs, venus d'Allemagne, de France et du Royaume-Uni ont foulé le sol de la région à bord de quatre bus touristiques, marquant ainsi le grand retour du tourisme dans ce bastion du sud- ouest tunisien.

Cette visite n'est pas un passage symbolique. Elle s'inscrit dans une dynamique de relance qui se poursuivra tout au long des deux périodes des vacances scolaires, jusqu'au 5 janvier 2026. Une programmation qui traduit la volonté des opérateurs touristiques de réinscrire l'ancienne Capsa sur les circuits touristiques incontournables du tourisme culturel saharien.

De Métlaoui à Redeyef, en passant par les oasis et les vestiges romains, Gafsa regorge de sites exceptionnels qui méritent un détour. Mais pour transformer ce retour timide en véritable relance, l'intervention des acteurs du secteur touristique s'impose comme un levier décisif. L'heure est à la réhabilitation, à la mise en valeur et à la modernisation des sites pour offrir aux visiteurs une expérience à la hauteur du patrimoine de la région. Il s'agit aussi de restaurer les sites et les vestiges romains , d'améliorer les services et surtout de valoriser l'image de Gafsa par le biais d'une campagne de communication positive et fédératrice.

Au-delà des infrastructures, c'est l'image même de Gafsa qu'il faut porter haut, à travers une communication dynamique, une storytelling valorisant et une vision claire de développement durable. Car plus qu'une simple escale, Gafsa a tout pour redevenir une destination à part entière sur la carte du tourisme tunisien, une terre d'accueil, de mémoire et d'émerveillement.