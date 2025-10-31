Tunisie-Chine - Cap sur le lancement du plus grand pôle médical du centre tunisien

Le ministre de la Santé Mustapha Ferjani a annoncé, mercredi, que les études techniques et financières relatives à la création de la Cité médicale « Les Aghlabides » à Kairouan seront achevées dans les prochaines semaines. Ce projet d'envergure, dont le coût initial est estimé à 3 milliards de dinars, devrait générer environ 200 000 emplois directs et indirects, selon le ministre.

Cette annonce a été faite lors d'une séance d'audition tenue par la Commission des finances et du budget à l'Assemblée, consacrée à l'examen de deux projets d'accords de crédit entre la Tunisie et l'Agence française de développement (AFD), portant sur le financement de plusieurs initiatives dans le secteur de la santé.

Ferjani a rappelé que la Cité médicale « Les Aghlabides » sera réalisée en vertu d'un protocole d'accord signé en février dernier entre la Tunisie et la Chine. Le projet ambitionne de transformer Kairouan et ses environs en un véritable pôle intégré de santé et d'économie, favorisant le développement régional et l'attraction d'investissements étrangers dans les régions du centre.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Implantée sur un terrain domanial de 553 hectares dans la délégation de Menzel M'hiri, cette cité médicale comprendra 14 pôles hospitaliers, une clinique militaire multidisciplinaire, plusieurs centres médicaux privés ainsi qu'un complexe universitaire composé d'une académie militaire de médecine, d'un institut supérieur des sciences médicales, d'une école nationale d'ingénierie biomédicale, d'un centre de simulation et d'une unité d'évacuation sanitaire aérienne.

Le projet prévoit également un espace industriel dédié aux technologies de la santé sur 20 hectares, ainsi qu'une zone touristique, culturelle, récréative et sportive. Une zone résidentielle de 50 hectares abritera 100 villas haut standing et 1 000 appartements, tandis qu'un espace de services publics de 42 hectares comprendra des établissements scolaires, bancaires, sécuritaires et administratifs.

Ce projet phare illustre la volonté des autorités tunisiennes de faire de Kairouan un centre médical et universitaire de référence, tout en stimulant l'investissement et l'emploi dans une région longtemps marginalisée.