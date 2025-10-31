Tunisie: Zarzis - Festival ambulant des clubs d'enfants de la 5e zone

C'est à partir de la ville de Zarzis que le premier festival ambulant des clubs d'enfants du cinquième district qui a pour titre : « changements climatiques et ressources animales » a démarré. Il concerne les trois délégations de Zarzis, Ben Guerdane et Béni Khédache. Organisé par la direction régionale des affaires de la femme et de la famille de Médenine. Le festival vient de prendre fin en laissant une impression de succès.

Son contenu, cité dans le programme, est riche et diversifié. Il comporte une conférence scientifique présentée par Moufida Atigui, chercheure au laboratoire de l'élevage de bétail et de la faune à l'institut des régions arides de Médenine.

Mabrouka Chaïbi, chef de service de la formation, l'inspection et la programmation à la direction régionale a souligné, quant à elle, que ce festival, dans sa première édition, comporte également des programmes de loisirs riches et diversifiés comme une kermesse environnementale et des jeux réalisés par les clubs d'enfants de l'école El- bibène / Zarzis , Maâmmarat / Ben Guerdane et Ksar Jra / Béni Khédache.

Les festivités comprennent aussi une excursion au parc national de Sidi Touay près de la frontière tuniso-libyenne et une visite à l'île des rêves.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

L'objectif, selon les organisateurs, est de développer le niveau de sensibilisation chez les éducateurs et permettre aux jeunes de bien comprendre le concept des changements climatiques.