Sur instructions du Président de la République, le ministre de l'Economie et de la Planification, Samir Abdelhafidh, représente la Tunisie aux travaux de la neuvième édition du «Future Investment Initiative Forum», qui se tient à Riyad, en Arabie Saoudite, du 27 au 30 octobre 2025.

Outre sa participation à de nombreuses tables rondes organisées à cette l'occasion sur un certain nombre de thématiques et de questions vitales liées aux défis de la croissance économique, du développement technologique, du partenariat public-privé et autres, le ministre, en présence du chargé d'affaires de l'ambassade de Tunisie à Riyad, Moez Gara Ali, et Mohieddine Al-Achaal, conseiller à l'ambassade, en charge de la coopération bilatérale, a tenu des rencontres bilatérales qui ont permis d'évoquer les opportunités et les perspectives de renforcement des relations économiques entre la Tunisie et l'Arabie Saoudite.

En effet et d'après un communiqué du département, le ministre de l'Économie et de la Planification a rencontré son homologue saoudien de l'Industrie et des Ressources minérales, Bandar bin Ibrahim Alkhorayef.

La rencontre a été l'occasion pour les deux parties de souligner la solidité des relations bilatérales et leur volonté commune de les consolider davantage dans tous les domaines, consacrant ainsi la volonté des dirigeants des deux pays frères.

Dans ce contexte, il a également été souligné l'importance d'une bonne préparation des travaux du Comité mixte tuniso-saoudien qui se tiendra fin décembre prochain à Riyad, ce qui contribuera à donner une nouvelle dynamique à la coopération bilatérale au service de l'intérêt commun.

Samir Abdelhafidh a eu une autre rencontre avec Sultan Ben Abdulrahman Al-Murshed, président exécutif du Fonds saoudien pour le développement. La réunion a été l'occasion pour les deux parties de souligner la profondeur et la solidité des liens entre la Tunisie et le fonds.

Les deux responsables ont passé en revue l'avancement de la mise en œuvre d'un certain nombre de projets financés par le fonds et les perspectives de renforcement de la coopération financière et technique dans le cadre du plan de développement 2026-2030 et les priorités et programmes à fixer pour la période à venir.

Al-Morshed a, pour sa part, réitéré l'engagement du fonds et sa disponibilité à étudier les projets que la Tunisie souhaiterait financer.

Par ailleurs, et dans le cadre du forum, le ministre de l'Economie a eu une réunion avec un certain nombre de hauts responsables tunisiens travaillant dans de grandes entreprises internationales, et ils ont discuté du climat d'investissement en Tunisie et des opportunités disponibles pour renforcer l'attractivité de la Tunisie dans les domaines liés aux infrastructures, aux énergies renouvelables et à l'eau.